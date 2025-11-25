La Diputación de Cádiz abonará 100.000 euros para la reparación de la Iglesia de Torre Alháquime

El conjunto de actuaciones que se desarrollan en Torre Alháquime con financiación de la Diputación de Cádiz, y en especial las necesarias obras de reparación de la Iglesia Nuestra Señora de la Antigua, han centrado la visita realizada por la presidenta, Almudena Martínez, a la localidad. El alcalde, Pedro Barroso, ha sido el encargado de ejercer de anfitrión en este encuentro en el que la presidenta ha dejado claro que “cumplimos con Torre Alháquime, uno de los pueblos más pequeños de la provincia” y por tanto, de los que “más necesita” del apoyo económico e institucional de la Diputación.

La rehabilitación de la Iglesia se realizará mediante una ayuda económica de 100.000 euros –a través de un convenio ya firmado- a la Diócesis de Asidonia Jerez, titular del templo, y que la Diputación librará por adelantado en su totalidad para facilitar la liquidez necesaria para comenzar la actuación.

La asistencia económica, gestionada a través del Ayuntamiento de Torre Alháquime, incluye los gastos derivados de los estudios técnicos previos, la redacción de los proyectos y la ejecución de una primera fase de obras en las que se realizarán intervenciones de consolidación, revisión de cubiertas y rehabilitación de elementos deteriorados. El plazo de ejecución, según el convenio, se prolonga hasta febrero de 2027.

Para la presidenta se trata de una “gran noticia para La Torre”, teniendo en cuenta que la Iglesia se encuentra cerrada al culto desde diciembre del año pasado por problemas estructurales y riesgo de derrumbe. La Iglesia, del siglo XVIII y catalogada Bien de Interés Cultural, es uno de los edificios con mayor valor histórico, arquitectónico, artístico y patrimonial del municipio; epicentro de los cultos religiosos pero también de muchas actividades culturales y sociales así como uno de los principales reclamos turísticos de la localidad.

Visita a la iglesia de Torr Alháquime. / D.C.

“Con esta ayuda, protegemos el patrimonio de Torre Alháquime” y “devolvemos a los torreños y torreñas el derecho a tener en condiciones dignas su iglesia, un edificio que además representa la imagen del pueblo”, ha asegurado la presidenta.

Otras actuaciones

La de la Iglesia no es la única actuación que la Diputación financia en el municipio. Sumando los diferentes planes y subvenciones nominativas, la administración provincial tiene en marcha en Torre Alháquime iniciativas por valor de un millón de euros. Aprovechando su estancia en Torre Alháquime, la presidenta de la Diputación ha comprobado el estado de ejecución de las obras en instalaciones deportivas: concretamente en el campo de fútbol y en la piscina municipal, que mejoran sus prestaciones gracias a una inversión de 226.765 euros procedente del Plan Provincial de Obras y Servicios; también han revisado el estado de la calle Arenal, tras los daños ocasionados por la sucesión de borrascas de marzo y que cuentan con una cobertura económica de 75.000 euros por parte de Diputación. Otras actuaciones en marcha se localizan en la calle Vereda Ancha, por un importe de 240.000 euros, y en el edificio multiusos por 85.000 euros.

Con cargo al Plan de Fomento de Empleo Agrario, se incluyen actuaciones en el cementerio municipal y la calle Cerro de la Cruz (226.102 euros), además de mejoras en el punto de información y en el acceso al mirador de las Canteras (cerca de 174.000 euros). Se están realizando también inversiones con cargo al Plan de Adecuación y Mejora de las Instalaciones y Espacios Deportivos (PAMIED 2025), Plan de Cooperación Local y de Asistencia a Municipios, entre otras