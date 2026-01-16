Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta este viernes, 16 de enero en el Teatro Falla de Cádiz? Orden de actuación de la sexta sesión

El primer viernes del Concurso del Falla estará marcada por una jornada a priori normalita de preliminares, sin grandes expecativas salvo por el cabeza de serie, la chirigota 'Los antiguos', de Carlos Pérez e Iván Romero, que intentará dar el salto definitivo para comenzar a los premios. También sobresale la chirigota del Sofri, que a pesar de no haber superado todavía el primer corte ya se está haciendo un nombre en la modalidad, y la chirigota del Tini ni de la comparsa de Conil, que también pretenden estar en la segunda fase. También actúa el coro de Jesús Monje.

Orden de actuación

20.00: Coro 'La viña del mar': Jesús Monje cumple en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 su primer lustro como corista desde que se estrenara en 2022 con el coro 'La producción'. En esta edición, volverá a intentar asaltar la fase de cuartos de final con 'La Viña del Mar'.

20.45: Comparsa 'El verdugo': La localidad jiennense de Vilches estará presente por cuarto año consecutivo en el Concurso del Falla en este 2026. Lo hará con la comparsa que lidera Daniel Heredia, que concurrirá en el certamen de coplas con 'El verdugo'.

21.30. Chirigota: 'Los antiguos': Con dos años de vida, Carlos Pérez consiguió en la pasada edición del certamen entrar por primera vez en semifinales con 'Cuando tú vas yo vengo'. Contando con la coautoría de letra de Iván Romero, en este 2026 pretende dar un paso al frente para optar a su primera final en solitario con 'Los antiguos'.

22.15. Cuarteto. 'Crónica de una muerte más que anunciada'. Hace muchos años que un grupo decide no autorizar a la Delegación Municipal de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz a no dar los datos de la autoría de su repertorio para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla. Un anonimato que tiene objetivo de jugar con el factor sorpresa de cara al público. Este es el caso del cuarteto gaditano 'Crónica de una muerte más que anunciada', que participará en el COAC 2026.

23.00. Chirigota. 'La purga: Los que no pasan'. La chirigota del Sofri volverá a intentarlo este año con cierta ironía tras los palos de los últimos años y mucha con mucha guasa al presentarse con 'La purga: los que no pasan'. Porque no hay nada mejor en esta fiesta que reírse de uno mismo, incluso de las desgracias carnavalescas.

23.45. Comparsa 'Cardivana'. La comparsa de Conil volverá a cambiar de autor en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 con el objetivo de pisar por primera vez la fase de cuartos de final con 'Cadirvana'. Así, Luis Miguel Rossi abandona este grupo tras tres años haciéndole las letras y quedándose siempre al borde del pase a la segunda fase. En su lugar, asumen esta labor José Luis Torres Selu de El Puerto y el monologuista Jesús Piña.

00.30. Chirigota 'A quien le importa'. La chirigota del Tini es la más veterana que proviene de Algeciras para participar en el Concurso Teatro Falla de Cádiz de 2026. Creada en el año 2007, en el que concurrió con 'Piratas del Caribe', está a punto de cumplir las dos décadas de vida. En esta edición, volverá a presentarse con '¡A quién le importa!'.