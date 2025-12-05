157.000 desplazamientos en Cádiz durante el puente de la Constitución: puntos conflictivos e itinerarios alternativos

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 157.000 desplazamientos de largo recorrido por las carreteras de la provincia de Cádiz durante este puente de la Constitución-Inmaculada, una operación salida que se inicia a las 15:00 horas de este viernes 5 de diciembre y que permanecerá activa hasta las 00:00 horas del lunes 8 de diciembre.

Según ha informado el Ministerio de Transportes en una nota, en la provincia las carreteras que soportarán una mayor intensidad de tráfico son la AP-4, N-IV, A-4, N-340, A-7, A-48, A-480 y A-491.

Además, los puntos conflictivos en las carreteras de Cádiz se prevén, por circulación, en la A-4 en Puerto Real, en la CA-33 entre San Fernando y Puerto Real y en la A-48 en Chiclana por la congestión en el enlace de Tres Caminos, así como en la A-7 en Algeciras por retenciones de tráfico

La DGT ha establecido itinerarios alternativos para aliviar los atascos que se producen en distintos puntos de la provincia. De este modo, para evitar las retenciones que se producen en el enlace de la A-4, A-48 y CA-33 (enlace de Tres Caminos) se pueden utilizar otras vías como la A-390, A-381 y AP-4.

Estos desplazamientos se concentrarán principalmente en carreteras cuyos destinos sean pueblos y parajes de la Sierra gaditana, las zonas turísticas de descanso y las de segundas residencias, así como también los accesos a las grandes superficies comerciales. Se prevé que el retorno se produzca principalmente el lunes 8 de diciembre durante la tarde.

Los horarios con mayor circulación de vehículos serán este viernes de 15:00 horas a 22:00 horas; el sábado de 10:00 horas a 14:00 horas; el domingo de 10:00 horas a 14:00 horas; y el lunes 8 de diciembre de 12:00 horas a 21:00 horas.