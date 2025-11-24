Pabellón Municipal de Deportes de Puerto Real
Pabellón Municipal de Deportes de Puerto Real / C. P.

Las imágenes del estado en el que se encuentra el Pabellón Municipal de Deportes de Puerto Real

El Pabellón Municipal de Deportes de Puerto Real cerró sus puertas por problemas en la estructura a finales de 2022. Desde entonces, el Ayuntamiento de la ciudad lo mantiene cerrado a la espera de encontrar soluciones para un edificio que fue un emblema del deporte en la Bahía de Cádiz. Ahora, con la ayuda de la Diputación de Cádiz, se va a realizar un estudio de la estructura para valorar las posibilidades reales de la instalación deportiva, que permitan su vuelta a la vida.

De Petrovic al abandono: la decadencia del Pabellón Municipal de Deportes de Puerto Real

Pabellón Municipal de Deportes
1/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.
Pabellón Municipal de Deportes
2/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.
Pabellón Municipal de Deportes
3/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.
Pabellón Municipal de Deportes
4/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.
Pabellón Municipal de Deportes
5/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.
Pabellón Municipal de Deportes
6/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.
Pabellón Municipal de Deportes
7/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.
Pabellón Municipal de Deportes
8/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.
Pabellón Municipal de Deportes
9/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.
Pabellón Municipal de Deportes
10/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.
Pabellón Municipal de Deportes
11/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.
Pabellón Municipal de Deportes
12/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.
Pabellón Municipal de Deportes
13/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.
Pabellón Municipal de Deportes
14/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.
Pabellón Municipal de Deportes
15/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.
Pabellón Municipal de Deportes
16/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.
Pabellón Municipal de Deportes
17/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.
Pabellón Municipal de Deportes
18/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.
Pabellón Municipal de Deportes
19/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.
Pabellón Municipal de Deportes
20/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.
Pabellón Municipal de Deportes
21/21 Pabellón Municipal de Deportes / C. P.

También te puede interesar

Lo último

stats