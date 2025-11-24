Las imágenes del estado en el que se encuentra el Pabellón Municipal de Deportes de Puerto Real
El Pabellón Municipal de Deportes de Puerto Real cerró sus puertas por problemas en la estructura a finales de 2022. Desde entonces, el Ayuntamiento de la ciudad lo mantiene cerrado a la espera de encontrar soluciones para un edificio que fue un emblema del deporte en la Bahía de Cádiz. Ahora, con la ayuda de la Diputación de Cádiz, se va a realizar un estudio de la estructura para valorar las posibilidades reales de la instalación deportiva, que permitan su vuelta a la vida.