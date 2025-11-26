El Muelle Ciudad inicia su transformación definitiva con una obra largamente esperada en Cádiz

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) confirmó este martes que la transformación del Muelle Ciudad ―considerada la operación urbanística y portuaria más esperada de las últimas décadas― ya está oficialmente en marcha. En una comparecencia conjunta con el Ayuntamiento, la presidenta de la APBC quiso dejar claro que “hemos llegado a un punto sin marcha atrás” y que lo que los gaditanos empiezan a ver este miércoles “es el comienzo real de un cambio histórico en la relación entre Cádiz y su puerto”.

Desde el arranque de los trabajos, adjudicados a la empresa Construcciones Perez Jiménez por 3.871.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses, la máxima responsable portuaria insistió en que esta fase inicial es “la primera pieza de un gran puzle” que culminará en un nuevo modelo de ciudad abierto al mar y conectado con los nuevos espacios portuarios. La obra comenzó de forma efectiva a principios de noviembre, aunque aún muchos ciudadanos no la habían percibido físicamente.

En una rueda de prensa marcada por el tono simbólico, la presidenta destacó que se trata de “una intervención decisiva, largamente soñada, demasiado quizá, pero que por fin es una realidad palpable”. Aseguró que el proyecto evolucionará con el tiempo, adaptándose a las necesidades que surjan durante los próximos años: “Lo que hoy hacemos servirá de base para que futuros responsables municipales y portuarios puedan seguir encajando las piezas de esta nueva ciudad”.

Un proyecto que cambiará la percepción de Cádiz hacia su puerto

La Autoridad Portuaria subrayó que la intervención no es solo urbanística, sino también emocional y cultural. “Es una transformación mental muy importante”, afirmó. “Hasta que los gaditanos no puedan acceder y disfrutar estos espacios de manera cotidiana, no serán plenamente conscientes del alcance de esta integración”.

La intervención redefine el acceso al puerto y crea nuevos espacios verdes, expositivos y de ocio para abrir definitivamente el Muelle Ciudad a la población

El objetivo, recalcaron, es abrir el puerto a la ciudadanía para crear nuevos espacios de convivencia, actividad económica, ocio, cultura y sostenibilidad, conectando la intervención con hitos urbanos como San Juan de Dios, Canalejas o Plaza de Sevilla, y preparando el terreno para la gran reforma prevista en Puerto América, que será uno de los capítulos centrales de la integración futura.

La presidenta agradeció la implicación de todas las administraciones y destacó especialmente el papel de la Junta de Andalucía, que ha firmado un protocolo de colaboración con la APBC y el Ayuntamiento. También puso en valor la participación de la comunidad portuaria, los agentes económicos y las empresas que intervienen en esta primera fase.

Además, quiso despejar dudas: “Este no es un proyecto cerrado ni definitivo. Igual que ocurrió con la transformación de la Avenida Juan Carlos I, las ciudades evolucionan, se adaptan y se completan con nuevas actuaciones. Pero nada termina si antes no se empieza, y lo de hoy es el primer paso de algo que Cádiz disfrutará durante muchos años”.

Mudanza de contenedores y calendario de la segunda fase

Aunque esta comparecencia estuvo centrada en el arranque de la primera fase, la presidenta recordó que la mudanza de los contenedores desde la actual terminal al Muelle Reina Sofía es un proceso que continúa avanzando y que podría hacerse realidad a partir del verano del año que viene. Esa reubicación ―clave para liberar de forma definitiva el Muelle Ciudad para uso ciudadano― cuenta con su propia programación técnica, y la APBC ha reiterado en numerosas ocasiones que la transición avanza de forma progresiva conforme se habilitan los espacios operativos en Reina Sofía.

Junto al inicio de esta obra, la Autoridad Portuaria reafirmó que la segunda fase del proyecto, que ampliará y consolidará los espacios ya abiertos, tiene previsto su inicio una vez finalice la etapa actual, "cuando se vaya el último de los contenedores", manteniendo así un proceso continuo sin interrupciones hacia la plena transformación de esta franja estratégica de la ciudad.

/ Julio González

Así será el nuevo Muelle Ciudad: fuentes, islas verdes, espacios expositivos y zonas infantiles

El técnico responsable de la obra, Eloy Saiz, fue el encargado de explicar en detalle cómo se desarrollará esta primera fase. Señaló que la entrada principal se mantendrá por la Puerta del Mar, que conservará su valor como “reseña histórica” del acceso al puerto.

Justo al cruzarla, los visitantes se encontrarán con un conjunto de fuentes que prolongarán visualmente las de la Plaza San Juan de Dios, creando una transición natural entre el casco histórico y el nuevo frente marítimo.

En torno a este espacio central se habilitará una zona expositiva, pensada tanto para muestras permanentes ―como elementos históricos del puerto― como para exposiciones temporales de pequeño formato.

La obra supone el primer paso visible del gran proyecto de transformación del frente marítimo, que seguirá avanzando con nuevas fases en los próximos años

A ambos lados se situarán algo así como "islas verdes", descritas como montículos ajardinados conectados visualmente con el parque de Canalejas. Estas zonas funcionarán como refugios climáticos, con bancos y espacios de descanso bajo la vegetación.

Entre estas áreas verdes y la valla portuaria se habilitarán parques infantiles, equipados con toldos para generar sombra mientras los árboles alcanzan su tamaño definitivo. Con ello se pretende que el Muelle Ciudad se convierta desde el primer momento en un espacio acogedor tanto para familias como para visitantes.

Como veis la vegetación tiene mucha importancia en la obra tratando de que la zona dura del puerto quede mucho más amigable y más respetuosa. En la vegetación se ha tratado de significar la relación entre Cádiz y Latinoamérica. Por ello se han elegido especies aclimatables a Cádiz y que tengan relación con laureles de India, jacarandas, distintos tipos de palmeras y otros arbustos también pequeños como yucas o palmitos.

En la actuación como veis está enmarcada por dos franjas de vegetación con árboles de gran porte. Una que nos separa de la futura plataforma del tranvía y que actualmente se quedará como vial y el carril bici. Esta está formada por brachichitos y luego tenemos otra franja que nos separa de la zona de maniobras.

Los árboles elegidos son patas de vaca. Dentro de la actuación tenemos la terminal en la que estamos ahora, la terminal satélite, que queda totalmente integrada. Junto a ella está prevista una zona de hostelería que, junto con el centro de recepción de visitantes que está enfrente en Canalejas, pues será el punto de bienvenida a los cruceristas que lleguen a Cádiz.

Se proyecta también otra zona de hostelería en la otra punta, junto a la Plaza de Sevilla, para dinamizar también esa zona, según indicó el técnico de la empresa Pérez Jiménez. Precisamente donde se ha iniciado la actuación se ubicará la zona de autobuses, donde aparcarán los autocarse para los cruceros, pero que además, cuando no haya buques turistas, se ha establecido como un "espacio multifuncional" para poder hacer exposiciones, mercadillos u otras actuaciones que requieran espacio.

Eloy Saiz habló también de un vallado transparente de vidrio con la zona de maniobras para que se pueda apreciar tanto el mar como los cruceros. Este vallado estará realizado con estructura de acero corten y puertas para que, en caso de determinados eventos, pueda quedar abierto totalmente y permeable. Con el granito y el acero corten se ha tratado un poco de no olvidar que seguimos en una zona portuaria.

(El acero corten es una aleación de acero resistente a la corrosión atmosférica que desarrolla una pátina de óxido protectora en su superficie al exponerse a la intemperie).

La actuación tiene en total unos 20.000 metros cuadrados, de los cuales esta primera fase ya iniciada con un mes y pico de retraso tiene unos 14.000. "Bueno, aparte de todo lo bonito y lo que se ve, están previstas todas las instalaciones en esta primera fase para que todo pueda entrar en servicio: desde abastecimiento con riego contra incendios, media tensión, centro de transformación, baja tensión, alumbrado, comunicaciones e incluso gas para que las zonas hosteleras que puedan disponer de ellas", según el técnico de Perez Jiménez.

Un paso irreversible hacia la nueva ciudad marítima

La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y ex alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, quiso cerrar la comparecencia subrayando el carácter irreversible de este proceso: “Vamos por un camino que ya no tiene vuelta atrás”. Reiteró que el Muelle Ciudad será no solo un referente en la transformación de los puertos a nivel nacional, sino también un motivo de orgullo para Cádiz.

“Esto es la punta de lanza de lo que vendrá después. Cádiz va a disfrutar estos espacios durante muchos años, y estoy segura de que con mucho éxito”, concluyó antes de ceder la palabra al equipo técnico.

Con el inicio efectivo de las obras y un calendario claro para las siguientes etapas, la ciudad entra ahora en el momento más esperado de un proyecto que aspira a redefinir su relación histórica con el mar y su puerto, abriendo puertas que durante generaciones permanecieron cerradas y dando forma, por fin, a una nueva manera de vivir Cádiz junto al mar.