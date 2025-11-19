La Diputación de Cádiz dejará a cero su deuda con los bancos: "Es la primera vez"

La Diputación de Cádiz dejará su deuda con los bancos a cero. El gobierno provincial ha aprobado por urgencia en el pleno de este miércoles una modificación presupuestaria de 38'5 millones de euros que ha calificado de "paso histórico" al amortizar de manera anticipada "por primera vez" lo debido a largo plazo a las entidades financieras, con cargo al remanente de tesorería. "Nos permitirá llegar con más recursos a ayuntamientos, entidades y sectores productivos de la provincia", ha manifestado la presidenta de la institución, Almudena Martínez.

Con los votos a favor del Partido Popular, los socios de La Línea 100x100 e Izquierda Unida y la abstención del PSOE; esta operación no afronta sólo la amortización obligatoria por las reglas fiscales sino que la aumenta de 32 a 38,5 millones para "resetear" al completo, "pagando la deuda heredada" y tener "más posibilidad de inversión con recursos de la casa y volver a endeudarse para atender a los municipios", ha explicado en la sesión plenaria el vicepresidente Juancho Ortiz. Además, permite el ahorro de "2,1 millones en concepto de intereses, es una buena noticia y le puedo asegurar que es la primera vez", añadió Martínez.

Así, la modificación presupuestaria contempla amortizar totalmente los préstamos que la Diputación tiene en vigor con los bancos, cuyo montante asciende a 38,5 millones de euros (38.508.750 €). Esta amortización total de la deuda por préstamos a largo plazo se ejecutará con cargo al remanente de tesorería para gastos generales de la liquidación del ejercicio 2024. Por las reglas fiscales, la institución estaba obligada a amortizar 32 millones de euros (32.102.805€) y el gobierno provincial ha decidido emplear el resto de libre disposición que permite la Ley Reguladora de Haciendas Locales a cancelar deuda.

Desde el gobierno privincial inciden en que esta modificación "permite mirar haciar el futuro multiplicando la capacidad financiera e inversión propia", añadió el vicepresidente, agradeciendo al equipo técnido del área de Hacienda. "Es un ejercicio de responsabilidad y un cambio de rumbo con la posibilidad que nos da la amortización de la deuda financiera, no solo la obligatoria y afrontar nuevos retos", finalizó.

Abstención del PSOE

El portavoz del PSOE, Javier Pizarro, que puso en duda que fuera la primera vez que se realiza una actuación similar, lamentó que a la oposición no le hayan dado tiempo a leer el expediente en las 12 horas dadas. "Son 40 folios, usted lo que necesita es una excusa para no votar a favor", replicaba Ortiz. Más allaá de eso, Pizarro afirmó que "si ya le asustaba el presupuesto de 2026 a favor de los ayuntamientos del PP y La Línea, no quiero ni imaginar las subvenciones nominativas que van a destinar ahora", apuntó, en consonancia con la principal batalla que mantienen los socialistas en este mandato. "Espero que cuente con los ayuntamientos socialistas y atienda a los alcaldes" y que sirva para la inversión en el plan Cádiz Marcha, pidió.

Desde IU el diputado Ramón Galán apuntó que la oportunidad de dejar el capítulo 9 de los próximos presupuestos en cero, así como el aumento previsto en los ingresos por la PIE, permita no sólo más capacidad de inversiones sino "subvenciones para justificar gastos corrientes a los ayuntamientos, que cada vez están asumiendo más capacidades que no son propias, sobre todo para los municipios menores de 20.000 habitantes".