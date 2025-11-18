Almudena Martínez: "Excluir a Cádiz de la Alta Velocidad supone agrandar la brecha que llevamos décadas arrastrando en las comunicaciones"

La Diputación de Cádiz ha sido la única institución pública y privada de la provincia que ha lamentado el estado de la red ferroviaria, tras la última intervención este lunes del ministro de Transportes, Óscar Puente, que volvía a dejar a un lado la llegada de la Alta Velocidad a la Bahía.

Almuneda Martínez, presidenta de la Diputación, ha lamentado que "si se confirma que la provincia de Cádiz queda fuera de las prioridades actuales del Ministerio de Transportes en materia de Alta Velocidad, estamos ante una muy mala noticia para la provincia, que en la Diputación no podemos aceptar con resignación".

"La provincia de Cádiz no puede seguir quedándose al margen de las grandes infraestructuras estratégicas, por eso hemos creado la mesa provincial por las infraestructuras y vamos a realizar con la colaboración del colegio de Economistas y la CEC un estudio de la situación de las infraestructuras de la provincia. La Alta Velocidad es competitividad, es empleo, es turismo, es conexión con el resto del país y es igualdad de oportunidades. Por tanto, excluir a Cádiz de esos proyectos supone agrandar la brecha que llevamos décadas arrastrando en materia de infraestructuras de comunicación. Pero si además hablamos de la llegada del AVE a la provincia, cabe recordar que hablamos de más de dos décadas de reivindicación", destaca la presidenta de la institución provincial.

Considera, ante esta situación de abandono, que "la provincia no puede ser otra vez la última en la lista, ya pasó la semana pasada con las necesidades de red eléctrica para la industria".

Ante este olvido, destaca que "desde el gobierno de la Diputación reclamamos al Ejecutivo central que reconsidere esta decisión y apueste por fijar un calendario realista y ambicioso para la llegada del AVE a Cádiz. No es solo una reclamación institucional (hemos reivindicado mejoras de infraestructuras en numerosas ocasiones en el Pleno de la Diputación) o política, es una reivindicación generalizada de los sectores económicos, las organizaciones empresariales y sindicales, y las industrias estratégicas de la provincia desde finales del siglo pasado".

"Como administración provincial, es mi responsabilidad defender esta reivindicación desde la lealtad institucional, el diálogo y la colaboración, pero también con toda la firmeza que Cádiz merece. No pedimos privilegios, pedimos justicia territorial porque la provincia de Cádiz también tiene derecho a estar en el centro de las decisiones estratégicas del país, no en los márgenes".

Resalta que "el presidente Sánchez en su balance de investidura subrayaba que lleva dos años defendiendo “lo que de verdad importa”, yo le invito a que mire a Cádiz, recapacite y rectifique, porque el AVE a Cádiz de verdad importa".