El Gobierno deja a un lado a Cádiz en los proyectos del tren de Alta Velocidad

A Cádiz llega el tren de Alta Velocidad, y llega desde hace años. Esa es la realidad paralela en la que se mueve el Ministerio de Transportes, que deja a un lado a nuestra provincia en cualquier mejora de la red ferroviaria, y concentra sus actuaciones más inmediatas en la línea AVE en las provincias de Huelva y Jaén.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, habló este lunes, en un encuentro organizado por la agencia Europa Press, de los nuevos proyectos en el AVE, especialmente en la millonaria apuesta por mejorar el servicio en el corredor Madrid- Barcelona. Del sur casi pasó de largo. Mencionó los avances en Huelva y Jaén, pero dedicó más tiempo a hablar de la nueva estación en Parla (Madrid).

Durante parte de su intervención, Óscar Puente se apoyó en un mapa de España con la red de la Alta Velocidad en 2018, cuando llegaron al poder, y la actual. Y en el mapa de hace siete años, para sorpresa de los usuarios de esta provincia, el AVE llegaba hasta la misma capital gaditana.

Lo cierto es que tanto en ese año, como ahora, el tren llega a Cádiz a una velocidad muy mermada y lejos de los más de 300 kilómetros hora que puede alcanzar la Alta Velocidad y el objetivo de los 350 kilómetros previstos en el Plan AV 350.

La red entre Sevilla y Cádiz se construyó, cuando se duplicó la vía, con un ancho de vía compatible, ya que la misma se utiliza para todo tipo de tráficos, desde los Cercanías hasta los trenes de Mercancías y el propio tranvía metropolitano. La velocidad máxima en los trenes de largo recorrido, los populares Alvia, se limita entre los 160 y 200 kilómetros horas, especialmente en todo el arco de la Bahía de Cádiz, con numerosas paradas intermedias. Es decir, todo muy lejos de la Alta Velocidad.

Hay que tener en cuenta que la posibilidad de incrementar algo la velocidad entre Cádiz y Sevilla, concentrado sobre todo en el tramo entre la capital hispalense y El Puerto de Santa María, sigue pendiente del nuevo sistema de seguridad ERTMS, que permite reducir los tiempos de paso entre un tren y otro, y que ya está instalado tras años de obras. Junto a ello, están en ejecución dos contratos que la condicionan: el cambio del pendolado (cableado) de la catenaria y las protecciones por caída de objetos en los pasos superiores. También hay limitaciones de velocidad en la salida de Sevilla donde hay que reforzar un puente.

A todo ello se le une la necesidad de la entrada en servicio de los nuevos trenes Avril, más rápidos que los Alvia. Sin embargo, la entrega de estas unidades por parte de Talgo a Renfe acumulan un importante retraso, más allá de los fallos técnicos localizados en las primeras unidades entregadas. El ministro mostró su esperanza en que estos trenes estén ya en uso en 2026, aunque también hay retrasos en la entrega de las unidades de la serie 107. La entrada de capital público y privado en Talgo, que ahora se está ultimando, podría acelerar por fin la renovación del material con la que sigue trabajando Renfe y que afecta mucho a Cádiz.