La Diputación de Cádiz inaugura sus luces de Navidad 2025 este jueves

El Palacio provincial de la Diputación de Cádiz con sus luces de la Navidad de 2024.

La Diputación de Cádiz inaugurará este jueves 27 de noviembre la iluminación del Palacio Provincial en la plaza España gaditana y su belén, que estará expuesto en este edificio.

La presidenta de la institución, Almudena Martínez, participará en el acto donde se abrrirá el Belén de las Estrellas, un nacimiento de gran formato obra del escultor y arquitecto Manuel Luna, que permanecerá expuesto durante todas las fiestas navideñas. Acto seguido, han anunciado desde la Diputación, se procederá al encendido del alumbrado extraordinario que lucirá la fachada del Palacio Provincial en estas fechas.

La Diputación se une a la apuesta por dinamizar el centro gaditano cada año con las luces extraordinarias, que engalanan la fachada del palacio con miles de bombillas LED para conseguir eficiencia energética y evitar la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera

El programa navideño de la Diputación también incluye zambombas en los municipios de la provincia y respaldo a los municipios de la provincia en sus programas navideños, según han apuntado desde la institución.

Será un día después, el viernes 28, cuando se ponga en marcha el alumbrado municipal de la ciudad, con más de 80 calles y plazas iluminadas para las fiestas.