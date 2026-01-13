Nuevos cursos gratuitos en Puerto Real en el sector del comercio y la logística
Se abre el plazo de inscripciones para participar en los cursos de: ‘Atención al cliente, consumidor y usuario’ y ‘Organización del transporte y la distribución’. Ambos se impartirán en el Centro Cívico del Río San Pedro
Comienza en Puerto Real el curso de atención sociosanitaria de personas dependientes con 25 participantes
Después del inicio del curso de ‘Atención sociosanitaria de personas dependientes’, del que ya se benefician 25 personas, el Ayuntamiento de Puerto Real, a través del Instituto Municipal de Promoción (IMPRO), ha informado de la apertura de inscripciones para participar en dos nuevas acciones formativas: ‘Atención al cliente, consumidor y usuario’ y ‘Organización del transporte y la distribución’. Ambos se impartirán próximamente en el Centro Cívico del Río San Pedro, ofertándose 12 plazas en cada uno de ellos. Esta formación está gestionada por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz.
El curso de ‘Atención al cliente, consumidor y usuario’ tendrá una duración total de 513 horas, distribuidas en 103 días en horario de 9:00 a 14:00 horas, en modalidad presencial. Además, incluye 40 horas de formación práctica profesional no laboral.
Por su parte, el curso de ‘Organización del transporte y la distribución’ tendrá una duración total de 473 horas, distribuidas en 95 días en horario de 9:00 a 14:00 horas, en modalidad presencial. Además, incluye 80 horas de formación práctica profesional no laboral.
Ambos cursos están destinados a personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, en particular, mujeres. También podrán acceder personas con discapacidad igual o superior al 33% y otros colectivos en situación socioeconómica vulnerable, incluyendo quienes se encuentren en riesgo de pobreza, exclusión social o discriminación, acreditado mediante informe de los Servicios Sociales. El plazo para inscribirse finaliza el 21 de enero y se realizará a través de la web del IEDT, disponible en este enlace. Este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondos Social Europeo Plus (FSE+)
