Nuevos cursos gratuitos en Puerto Real en el sector del comercio y la logística

Después del inicio del curso de ‘Atención sociosanitaria de personas dependientes’, del que ya se benefician 25 personas, el Ayuntamiento de Puerto Real, a través del Instituto Municipal de Promoción (IMPRO), ha informado de la apertura de inscripciones para participar en dos nuevas acciones formativas: ‘Atención al cliente, consumidor y usuario’ y ‘Organización del transporte y la distribución’. Ambos se impartirán próximamente en el Centro Cívico del Río San Pedro, ofertándose 12 plazas en cada uno de ellos. Esta formación está gestionada por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz.

El curso de ‘Atención al cliente, consumidor y usuario’ tendrá una duración total de 513 horas, distribuidas en 103 días en horario de 9:00 a 14:00 horas, en modalidad presencial. Además, incluye 40 horas de formación práctica profesional no laboral.

Por su parte, el curso de ‘Organización del transporte y la distribución’ tendrá una duración total de 473 horas, distribuidas en 95 días en horario de 9:00 a 14:00 horas, en modalidad presencial. Además, incluye 80 horas de formación práctica profesional no laboral.

Ambos cursos están destinados a personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, en particular, mujeres. También podrán acceder personas con discapacidad igual o superior al 33% y otros colectivos en situación socioeconómica vulnerable, incluyendo quienes se encuentren en riesgo de pobreza, exclusión social o discriminación, acreditado mediante informe de los Servicios Sociales. El plazo para inscribirse finaliza el 21 de enero y se realizará a través de la web del IEDT, disponible en este enlace. Este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondos Social Europeo Plus (FSE+)