"El 2026 va a ser el año de la Gran Ciudad y de El Puerto de Santa María". Así de claro lo tiene el Partido Popular (PP) de El Puerto; o al menos así lo ha demostrado tener el Equipo de Gobierno durante la celebración del Debate de Estado de la Ciudad celebrado esta mañana donde el Pleno Municipal ha realizado un balance sobre la gestión de las distintas concejalías en una sesión extraordinaria (según la mayoría de los partidos de la oposición "celebrada a prisa y corriendo"), que no ha quedado exenta de las salidas de tono de algún que otro concejal. Para el Equipo de Gobierno todo lo que se ha hecho está bien (como no podía ser de otra manera). Para la oposición, donde también ha habido algunos reconocimiento positivos, opina que aún queda mucho por hacer. No obstante, a pesar de los refuerzos, el actual Equipo de Gobierno sigue tomando cada una de las críticas y comentarios como un ataque personal. " No os enfadeís tanto ni vengáis con tanto que achacarle a un Gobierno que se está dejando la piel por el bien de la ciudad", aseguraba Javier Bello tras su intervención. "Esas críticas destructivas que le intentan hacer a todos los concejales que vienen a mejorar la ciudad y la forma de vida de los portuenses no deben de ser teñidas con ese desprecio que desde la Oposición se ha intentado hoy mostrar".

Imagen de los concejales y portavoces de la Oposición durante el Debate de Estado de El Puerto. / D.C.

A las 9:00 horas Silvia Gómez, concejala de Igualdad y Formación Ciudadana, era la encargada de comenzar la sesión con la expsición de los logros y avances conseguidos en su área. A ella le seguirían el resto de sus compañeros del Equipo de Gobierno quienes de forma escueta, ya que solo disponían de 15 minutos para todas las intervenciones, expusieron también sus respectivos balances. De todos ellos los más destacados fueron los de la concejalía de Cultura, Patrimonio Histórico y Educación (celebración de la Feria del Libro, regreso del Monkey Week, inversión de 10.000 € destinados a la compra de libros para las bibliotecas municipales, obras de la sala de cultura para TechHub), el de la Concejalía Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda Pública (simplificación del trámite de licencias urbanísticas, revitalización de la inversión y bonificación de impuestos en construcción), en la concejalía de Ordenación, Planificación Urbana y Centro Histórico (redacción y avance del PGOU y POU, distintas actuaciones en materia de rehabilitación, tramitación de expedientes, construcción de viviendas...) y en Turismo y Promoción de la Ciudad (Fitur, visitas teatralizadas, IATI Academy & Friends, inversores hoteleros, reapertura hotel Duques de Medinaceli, apertura hotel Punta Bermeja Premium Beach). Otras áreas con gran protagonismo, como la de Fiestas, Comercio y Hostelería dirigida por David Calleja, llegaron incluso a tener algún que otro refuerzo positivo por parte de la Oposición (Javier Botella de Unión Portuense dedicó unas palabras de reconocimiento a la labor de este concejal). Sin embargo, otras concejalías que llevan tiempo dando que hablar, como Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (encargado de la limpieza), Bienestar Social, Familia y Servicios al Mayor, así como Economía y Hacienda, pasaron un poco más desapercibidas, con intervenciones muchos más cortas y escuetas. Y justo en ellas fue donde estuvo la miga del debate posterior.

El primero en romper el hielo fue el portavoz José Luis Bueno (IU) quien a lo largo de sus 15 minutos de intervención recalcó en temas que ya sido debatidos con anterioridad en esa misma sala de plenos. La Navidad no solo trae felicitaciones, buenos propósitos y enmiendas, también es el momento perfecto para recordar grandes temas clásicos que nunca pasan de moda y en el que coincidieron María Eugenia Lara (Psoe), José Antonio Gomila (Vox) y Javier Botella: el parking de Pozos Dulces, los problemas en el transporte (haciendo especial hincapié en el mal estado de los autobuses), los problemas de limpieza urbana, el nuevo perfil del turista portuense (al que Gomila clasificó como un usuario de "turismo de chancla, alcohol y paquete de macarrones"), el problema de los pisos turísticos ilegales, la imposibilidad de los portuenses para hacer frente a un alquiler o a la compra de la vivienda en El Puerto (consecuencia directa del problema anterior), el estado actual del mercado de la Concepción, el retraso en varias obras (como el nuevo tanque de tormentas, la nueva pasarela), la venta de Impulsa (con la pérdida de terrenos municipales donde destaca el futuro incierto de las canteras de la sierra de San Cristóbal), la falta de personal en el Ayuntamiento, el retraso en el pago de nóminas al personal del Ayuntamiento y la falta de un albergue municipal.

En total fueron casi más de 60 minutos de debate, dividido en dos rondas de intervenciones, que fue culminado por el alcalde, Germán Beardo, quien de nuevo volvió a sacar pecho poniendo en valor la gestión realizada. "Me quedo con un titular: El Puerto va bien", comenzó afirmando Beardo. "En lo anecdotico no está lo fundamental. Ustedes no han puesto ninguna alternativa sobre la mesa. Han tocado tres o cuatro temas, que es cierto que pueden ser matizables, pero sobre las grandes líneas argumentales del Gobierno no hay ninguna alternativa planteada. Los hechos están por encima de las palabras", sentenció el edil quien no dudó en hacer referencia a los votos obtenidos en la anteriores elecciones e incluso llegó a dirigirse a José Antonio Gomila como "contable de tercera". "A ver si los que vais a estar equivocado sois vosotros y los que estamos acertados somos nosotros".