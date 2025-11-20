Primeras licencias urbanísticas tramitadas en El Puerto por el nuevo Servicio de Apoyo del Colegio de Arquitectos de Cádiz

El Ayuntamiento de El Puerto ha concedido las dos primeras licencias urbanísticas tramitadas a través del Servicio de Apoyo a Licencias (SAL) del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, que se ha puesto en marcha recientemente a fin de reducir los excesivos tiempos de tramitación administrativa y apoyar así el trabajo de los colegiados.

La primera operación responde a un proyecto de 51 viviendas en la Avenida de la Diputación, que ha sido tramitada en dos meses desde que fuera solicitado el pasado 9 de septiembre en el Colegio de Arquitectos por parte de la promotora, tras lo que fue informada favorablemente por la institución colegial y ha sido concedida el 13 de noviembre por el Ayuntamiento de El Puerto. En cuanto a la segunda, se trata de una vivienda familiar en la urbanización Vistahermosa que fue solicitada el 5 de septiembre y tras ser informada favorablemente ha sido concedida el 14 de noviembre. El tercer expediente es una vivienda unifamiliar en la urbanización El Palomar, que en un plazo de 31 días ha sido informada favorablemente, con licencia concedida el pasado 14 de noviembre. De forma paralela se encuentran en vía de resolución otros siete expedientes, entre los que se encuentran varias promociones de viviendas, algunas de protección oficial.

Este novedoso servicio se brinda desde junio de 2025 en el ámbito de El Puerto, tras la aprobación de una Ordenanza Municipal Reguladora de la Colaboración Público-Privada en la Tramitación de las Licencias Urbanísticas, a fin de solventar la situación de demora en el terreno urbanístico, tal y como recuerda la decana del Colegio de Arquitectos, Paula Vilches. “El Puerto acumulaba retrasos inadmisibles para un sector que mueve tanto, con carencias notables en contratación de arquitectos en los servicios de licencias. Con esta iniciativa ya se ven los resultados y el avance a la hora de aliviar los tiempos de los trámites administrativos”. Una herramienta, afirma, que se hará extensible a otras poblaciones en un futuro, “a demanda de los ayuntamientos interesados en función de la capacidad de este Colegio, y que repercutirá en la homogeneización de criterios en los distintos ayuntamientos de la provincia”.

El Colegio realizará esta labor acompañando a los municipios que acumulen más retraso, hasta que éstos consigan poner al día sus estructuras y más que necesarias contrataciones, puesto que se detectan carencias especialmente en la dotación de arquitectos municipales por la falta de previsión por parte de muchos municipios de la provincia a la hora de cubrir los puestos vacantes.