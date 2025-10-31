El Colegio de Arquitectos de Cádiz lanza su nuevo Servicio de Apoyo a Licencias de obras

El Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz ofrece un nuevo Servicio de Apoyo a Licencias (SAL) con el firme objetivo de reducir los excesivos tiempos de tramitación administrativa de los permisos para, de esta forma, agilizar y apoyar el trabajo de sus colegiados, lo que redunda en un mejor servicio a la ciudadanía.

En la actualidad, y como punto de partida, este servicio que se brinda desde junio de 2025 se desarrolla en el ámbito de El Puerto de Santa María, tras aprobar una Ordenanza Municipal Reguladora de la Colaboración Público-Privada en la Tramitación de las Licencias Urbanísticas. Si bien, la decana del Colegio de Arquitectos gaditano, Paula Vilches, puntualiza que “aunque ha comenzado por este municipio porque acumulaba retrasos inadmisibles y carencias notables en contratación de arquitectos, en un futuro próximo se extenderá a otras poblaciones de la provincia, a demanda de los Ayuntamientos interesados y en función de la capacidad de este Colegio”. Si bien, el Colegio dejará de actuar en los municipios donde ya no sea necesaria esta asistencia.

Esta labor que se presta a proyectos visados en el Colegio para actuaciones de momento sin antecedentes y sujetas a licencia de obras; se configura con carácter voluntario y se ofrece cuando se solicite expresamente por parte del promotor. Posteriormente, el Colegio de Arquitectos emite un Informe Técnico de Cumplimiento Urbanístico, con el que realiza la correspondiente solicitud de licencia.

Hasta la fecha, se han terminado de redactar favorablemente tres informes técnicos de licencias, que responden a 51 viviendas en la avenida de la Diputación en un plazo de 30 días; una vivienda unifamiliar en la urbanización El Palomar en 31 días y otra vivienda unifamiliar en la urbanización Vistahermosa en 32 días. Expedientes que sólo tienen pendiente el informe jurídico municipal para la obtención de licencia.

En estos momentos, y en vías de resolución, existen otros siete expedientes, entre los que se encuentran varias promociones de viviendas, algunas de protección oficial.

La implantación paulatina del Servicio de Apoyo a Licencias (SAL) permitirá avanzar en una de las principales preocupaciones de colegiados y promotores, esto es, en las demoras acumuladas en los trámites administrativos. Así mismo repercutirá, además, en la homogenización de criterios en los distintos ayuntamientos de la provincia.