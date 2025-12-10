El Puerto aprueba un presupuesto continuista con diferencias de criterio entre los técnicos

Este miércoles se ha celebrado en el Ayuntamiento el pleno extraordinario para la aprobación de los presupuestos municipales para 2026. Las cuentas anuales han salido adelante con el voto favorable del PP, la abstención de los dos ediles del PSOE presentes en la sesión y el voto en contra de Vox, Unión Portuense e Izquierda Unida.

En contra de lo que viene siendo la tónica habitual, en este caso el debate fue sereno y a veces constructivo, tomando el alcalde, Germán Beardo, las riendas de las explicaciones, sobre un documento sobre el que hasta ahora apenas había trascendido nada concreto.

El encargado de presentar el único punto del orden del día fue el concejal de Economía y Hacienda, Millán Alegre, quien recapituló los principales datos del documento, con 111,18 millones de euros de ingresos y 111,6 en gastos. "Es un presupuesto creíble y sostenible, con ideas estratégicas y menor presión fiscal, con protección social y empleo", defendió. Entre las cifras que aportó destaca el crecimiento estimado de los ingresos en un 6,3%, con un incremento del gasto de un 8,79%. Entre algunas de las ideas destacadas por el edil, el destino de 120.000 euros para la Fundación Rafael Alberti, 100.000 euros para los clubes deportivos y otros 100.000 euros para el Consejo Local de Hermandades y Cofradías. "Este presupuesto es una apuesta firme por El Puerto, para recuperar el orgullo y avanzar hacia la igualdad de oportunidades", aseguró.

IU: "Por encima de Beardo parece que solo está Alfonso X"

El portavoz de Izquierda Unida, José Luis Bueno, fue el primero en intervenir, indicando que "el ego del alcalde hace que reescriba la historia cada dos por tres. Por encima de él parece que solo está Alfonso X, de momento", ironizó, en referencia a la triunfalista nota de prensa remitida por el gabinete de prensa municipal hace unos días. Sin embargo, para Bueno "los datos demuestran que este gobierno no es creíble, y que se ha pasado con el autobombo. Este gobierno promete muchas cosas y luego no las cumple", dijo, refiriéndose a asuntos como la obra de la segunda pasarela del río, que se lleva 1,7 millones de euros del capítulo de inversiones reales.

En cuanto a los impuestos, a pesar de la bajada del IBI en un 2,5% Bueno considera que se está subiendo la presión fiscal de forma indirecta, a través por ejemplo del pago a Apemsa de los atrasos reclamados por el socio de gestión, Aqualia.

Bueno considera que "este presupuesto es el mismo que el de 2024, con las mismas cosas que se vienen vendiendo en los últimos seis años".

En cuanto a las empresas municipales, cabe destacar solo se incluye esta vez en el presupuesto a Suvipuerto y El Puerto Global, tras la liquidación de Impulsa y al no ser Apemsa 100 por 100 pública, un criterio este último que es la primera vez que se aplica.

Botella: "Qué pasará cuando se acabe la teta de la Diputación"

Por parte de Unión Portuense su portavoz, Javier Botella, expresó en voz alta sus dudas con respecto a la estimación del IBI que se va a recaudar, al no cuadrarle los datos que obran en el documento. También advirtió sobre "la alegría con la que se maneja el dinero de Diputación", preguntándose qué pasará cuando al Ayuntamiento "se le acabe esa teta". Sobre las empresas municipales, afeó la subida de sueldo del gerente de El Puerto Global hasta los 99.000 euros anuales, y el enorme aumento de sueldo de algunos trabajadores de esta empresa con una total discrecionalidad, algo que el interventor ha puesto de manifiesto en su informe.

Por lo que respecta a las inversiones, Botella considera que son "las mismas que en 2024", haciendo alusión a una partida abierta de 1,8 millones para obras sin detallar.

Vox pone de manifiesto las diferencias entre el interventor y la directora de Gran Ciudad

El portavoz de Vox, Javier Gomila, fue el más técnico y calificó los presupuestos de "ficción", poniendo de relieve las diferencias de criterio existentes entre la directora de Gran Ciudad y el interventor municipal. Los datos de las empresas los tachó de "desfasados" y aseguró que se incumple la regla de gasto, lamentando además la escasa inversión real y el aumento de los gastos corrientes.

PSOE: "No son los presupuestos de una gran ciudad"

Finalmente por parte del PSOE su portavoz, Ángel González, calificó el documento de "poco valiente y técnicamente dudoso", evidenciando también un "choque de trenes entre Intervención y la directora General de Gran Ciudad". Califico además de "irreales" las previsiones de ingresos por el IBI y el ISCIO y lamentó el incremento del gasto en Fiestas en detrimento de otras partidas, como el impulso dem empleo o las mejoras sociales. "No es un presupuesto valiente, y aunque permite seguir con los servicios básicos no son los presupuestos de una gran ciudad", concluyó, tachándolos de "continuistas".

Fue el alcalde el encargado de contestar a los grupos, anunciando que el nuevo presupuesto entrará en vigor en enero. A IU le rerochó que no hubieran presentado propuestas concretas, mientras que defendió la reiteración de las inversiones recordando que la mayoría son proyectos plurianuales, como por ejemplo la segunda pasarela. En este último caso anunció que gracias a la nueva subvención de la PAI "ese crédito quedará finalmente liberado", dejando disponibles 2,7 millones de euros que se destinarán "a otras cosas".

En cuanto a las pegas del interventor al documento, Beardo se extrañó de que Vox le diera tanta importancia, señalando con respecto al dinero procedente de Diputación que "El Puerto tiene ahora una situación privilegiada y la capacidad de atraer recursos económicos" de dicha institución.

Para Beardo "a Bienestar Social se aporta lo justo y necesario"

En cuanto al deporte, dijo que está "mejor que nunca" y sobre Bienestar Social, afirmó que "va mucho mejor", añadiendo que se aporta "lo justo y necesario". Tambien hizo alusión a esa partida abierta de 1,8 millones para distintas actuaciones que se vayan viendo necesarias, lo que se reforzará con los siete millones pendientes de ejecutar por el remanente positivo de tesorería, más un millón de la Edusi que ha recibido la ciudad por los flecos de la ejecución de este plan. En total, Beardo confía en disponer de unos 11 millones de euros para cometer proyectos como el nuevo puente, la dotación que necesite el estadio de rugby y los equipamientos que se vayan necesitando.

Con el portavoz que fue más crítico fue con José Antonio Gomila, a quien llegó a llamar "asustaviejas", y dejó también un par de mensajes sobre el retraso en la puesta en marcha de algunas obligaciones con el estado, como la nueva tasa de basura o la Zona de Bajas Emisiones, asegurando que "no nos ha dado tiempo".

Beardo agradeció las aportaciones realizadas por grupos como PSOE y Unión Portuense, algunas de las cuales se han recogido en el presupuesto, y anunció otras mejoras como el nuevo contrato para el montaje de las casetas de la Feria, a punto de licitarse.

En la ronda de cierre José Luis Bueno agradeció el tono del alcalde y se alegró "de que Bello siga castigado", insistiendo en que se trata de "un presupuesto de espaldas a la ciudadanía". Botella lamentó por su parte la falta de concreción del documento y la escasa comunicación sobre el mismo con los grupos, mientras que Vox lamentó el incremento de gastos en personal de confianza y el PSOE recordó que Bienestar Social "no son solo los servicios sociales, sino muchas otras necesidades como la atención a los mayores dependientes".

El alcalde cerró el turno de intervenciones recordando que "tenemos la mayoría social" y asegurando que "no tengo que preguntarles nada a tres dirigentes vecinales porque no nos van a condicionar", augurando además futuros ingresos que no se han incluido en el presupuesto, con estimaciones de hasta dos millones de euros como nuevas promociones urbanísticas como la de Las Marías. A Vox finalmente le mandó un mensaje, algo dolido, acusando a la formación de no aplaudir aquí lo que aplaude en otros lugares, insistiendo en que en El Puerto "van de la mano de Ecologistas en Acción".

Para Beardo "el Ayuntamiento vive un buen momento de crecimiento" y anunció una próxima oferta de empleo público, agradeciendo también el buen tono del debate.