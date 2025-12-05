El Ayuntamiento de El Puerto aprobará el miércoles el presupuesto municipal para 2026

La Junta de Gobierno Local ha aprobado los Presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 113.273.523 euros, lo que supone 11 millones más que el presupuesto vigente.

El alcalde, Germán Beardo, destaca que las inversiones reales previstas para 2026 crecen un 36,83% respecto a 2024, "consolidando el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de los servicios públicos, la modernización de la ciudad y la ejecución de proyectos estratégicos que transforman la vida diaria de los portuenses. Gracias a la optimización de la recaudación y a la cancelación total de la deuda financiera y con proveedores, El Puerto se convierte en el único municipio de la provincia capaz de bajar impuestos mientras incrementa la inversión, lo que demuestra la solidez y la eficiencia de la gestión municipal", defiende.

Una vez aprobados por la Junta de Gobierno Local, los presupuestos serán sometidos a votación en el Pleno municipal, que se celebrará en sesión extraordinaria el próximo miércoles 10 de diciembre a las 10:30 horas.

Según Beardo, "estas cuentas representan la consolidación de una etapa de crecimiento y transformación para la ciudad". El alcalde ha explicado que "el centro de la gestión sigue siendo el portuense, por lo que el objetivo es garantizar que cada vez más ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y que nuestros mayores reciban la atención que necesitan. Al mismo tiempo, se mantendrán servicios esenciales como los autobuses gratuitos y la bonificación del 50% para el mantenimiento del cementerio. Además, se continuará invirtiendo en el patrimonio histórico de la ciudad, con proyectos destacados en San Juan de Dios o El Hospitalito, entre otros".

El presupuesto destina a los barrios una inversión de 21 millones de euros para mejorar la iluminación, el mantenimiento de las vías públicas, los parques y jardines, la señalización, así como la conservación de playas y pinares. Además, se llevarán a cabo actuaciones destacadas en la Plaza de La Jara, La Hispanidad, en el Barrio Obrero o la primera fase de la remodelación integral de Fuentebravía, entre otras.

Entre los proyectos que marcarán el próximo año, el alcalde ha destacado la finalización de la segunda pasarela peatonal y del estadio de rugby, así como la continuación de las reformas en el Cuvillo y la Ciudad Deportiva, o el inicio de las obras del puente. "Todo ello, ha subrayado, se llevará a cabo bajando los impuestos, demostrando que es posible aumentar la inversión pública manteniendo una gestión fiscal responsable y eficiente".

El regidor ha destacado que, "además de ser los presupuestos más altos de la historia del Ayuntamiento, estas cuentas reflejan la buena salud financiera del municipio. Los ingresos por imposición directa aumentan un 6,67% respecto a 2024, lo que se traduce en 3.202.070 euros más que se podrán destinar a inversión, vivienda y rebaja de impuestos para los portuenses. Este incremento de ingresos, unido a la ausencia de deuda y al superávit consolidado, permite al Ayuntamiento cumplir de manera estricta con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, garantizando una gestión eficiente de los recursos públicos".

Para Germán Beardo, este presupuesto “está diseñado para garantizar el progreso de El Puerto sin dejar a nadie atrás, con una visión de futuro clara y ambiciosa: construir una ciudad más social, más cultural, más moderna y con oportunidades para todos”.