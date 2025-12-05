El PP de El Puerto rechaza investigar qué pasó con el parking de Pozos Dulces

El Partido Popular ha rechazado en el pleno de este viernes la creación de una comisión de investigación para determinar qué ocurrió con las frustradas obras del aparcamiento subterráneo de Pozos Dulces, después de que la Audiencia Provincial de Cádiz haya archivado la denuncia de la constructora Gyocivil contra el exalcalde socialista, David de la Encina, y otros miembros del consejo de administración de Impulsa Aparca durante la etapa del PSOE en el gobierno.

Los grupos de la oposición habían presentado de forma conjunta una moción para que, una vez que los jueces han dicho que no se puede achacar a esa etapa del bipartito el fracaso del proyecto, se investigue quién tuvo la responsabilidad primero en el retraso de las obras -puestas en marcha por el gobierno del popular Enrique Moresco- y en el carpetazo al proyecto, ya con Germán Beardo como alcalde.

El ponente de la moción fue el portavoz del grupo del PSOE, Ángel González, quien recordó que con la reciente sentencia de la Audiencia Provincial se deja claro que la etapa de De la Encina en la Alcaldía fue, precisamente, la que más adelantó la obra del parking y la que concedió la licencia, a pesar de la oposición inicial al proyecto durante la campaña electoral de 2015. "Pedimos transparencia y claridad y que se arroje luz sobre los periodos anterior y posterior, ya que es de justicia que se aclare qué pasó con un proyecto en el que se han perdido diez millones de euros para la ciudad".

"Una campaña política desde el odio y el rencor"

Para el portavoz de Izquierda Unida, José Luis Bueno, "el proyecto del parking tenía trampa, porque alguien quería hacer negocio a costa del Ayuntamiento y de Impulsa, llevando a cabo una campaña política y mediática desde el odio y el rencor". También recordó que fue el PP quien lo inició, primero con Moresco y después con Alfonso Candón, y después Beardo dejó caducar la licencia. Sin embargo, Gyocivil sólo atacó al gobierno del PSOE, con una campaña por parte del PP muy agresiva contra De la Encina basada en el odio, el rencor y en hacer daño en lo personal". Finalmente, afirmó que el auto judicial "es una bofetada al PP"

Por parte de Vox su portavoz, José Antonio Gomila, dijo que "Beardo es el superviviente del escándalo del aparcamiento" y recordó que "el PP tenía mucha prisa en enterrar el proyecto, dándole despues a Gyocivil la obra del tanque de tormentas, inicialmente por importe de 13 millones de euros y que ya va por 16". También recordó que "faltaban seis millones de euros para terminar el parking, tenemos pendiente otra demanda de los Fondos Jessica por importe de 16 millones de euros y se ha liquidado Impulsa, dejando una deuda de cuatro millones y subastando su patrimonio a precio de ganga, y todo por no perder las elecciones de 2023".

El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Bello, fue el encargado de responder a los grupos, asegurando que se agotaron todas las vías posibles para "tapar el boquete" de Pozos Dulces, oprtando el gobierno de Beardo por recuperar la imagen de esa entrada de la ciudad. "No va a haber comisión de investigación, ni tampoco junta de portavoces", dijo, añadiendo que "el gobierno se alegra de que no hubiera apropiación de fondos públicos".

En la segunda ronda de intervenciones Ángel González calificó las obras para tapar Pozos Dulces como "un capricho electoral del PP", mientras que José Luis Bueno cree que "el PP no se puede permitir que esto se investigue", insistiendo en el "bofetón" de los jueces a la campaña emprendida durante muchos años por el PP contra el exalcalde de la Encina.

José Antonio Gomila también dijo a los populares que "si no queréis una comisión de investigación es porque teméis algo", afirmando que la responsabilidad de que ese aparcamiebto no esté ya hecho "es del PP a todas luces".

Bello, por último, insistió en la responsabilidad de la izquierda en la paralización del proyecto, mientras que el portavoz socialista cerró el debate señalando al PP que "pasaréis a la historia como los gobernantes que enterraron diez millones de euros y no quisieron dar explicaciones".