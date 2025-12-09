El presupuesto 2026 de El Puerto destina 1,7 millones a la segunda pasarela peatonal

El pleno del Ayuntamiento de El Puerto aprobará este miércoles, a las 10:30 horas, los presupuestos municipales para el año 2026. Las nuevas cuentas consolidadas ascienden a 113.273.523 euros, mientras que las inversiones reales previstas crecen un 36,83% respecto a 2024, según la información facilitada hace unos días por el gobierno municipal.

En el capítulo de inversiones destacan proyectos como el de la segunda pasarela peatonal sobre el río Guadalete, cuya financiación finalmente sale de las arcas municipales, después de los muchos tumbos que ha dado el proyecto. Así, la pasarela peatonal desde el muelle de San Ignacio -el antiguo muelle del Vapor- se llevará 1.756.770,28 euros del presupuesto municipal para el próximo año, tras habese perdido en su día la subvención europea de los Fondos Edusi a cuyo cargo se iba a ejecutar.

Ya en la plaza de Las Galeras se ven los trabajos en marcha, consistentes en el montaje de una estructura, después de muchos meses de parón. La UTE adjudicataria está formada por DI2 Portuense S.L.U., Avintia Proyectos y Construcciones S.L. y Canteras de Almargen S.L., con un plazo de ejecución de ocho meses.

La cantidad más alta consignada en el capítulo de inversiones, con 1.840.213 euros, es para mejoras en la vía pública, dentro del área de Infraestructuras. Otros proyectos que se reflejan en el capítulo de Inversiones son el de construcción del puente rodado desde la Plaza de la Pescadería -para el que de momento se recogen solo 114.000 euros-; 20.000 euros para la adquisición de armas de la Policía Local; otros 20.000 euros para chalecos antibalas para la Policía Local; 35.500 euros para el proyecto del centro residencial de personas sin hogar; 15.000 euros para obras en la Plaza de Toros; 935.452 euros para continuar con la rehabilitación del antiguo hospital San Juan de Dios; 524.963 euros para seguir con la reforma del nuevo Museo municipal del Hospitalito; 6.000 euros para la compra de un repostero y 8.000 euros para la adquisición de mobiliario para los órganos de gobierno; ascendiendo el gasto en proyectos en el anexo de inversiones a 5.843.333,61 euros.