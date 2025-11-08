Movimientos en la plaza de Las Galeras para la nueva pasarela peatonal sobre el Guadalete en El Puerto

La estructura que se encuentra en la plaza de Las Galeras.

Después de muchas semanas desde que se anunciara la adjudicación de las obras de la segunda pasarela sobre el Guadalete, el pasado junio, desde hace escasas fechas se pueden ver al fin movimientos de obra en la plaza de Las Galeras, con una estructura para los trabajos sobre el terreno.

La UTE adjudicataria está formada por DI2 Portuense S.L.U., Avintia Proyectos y Construcciones S.L. y Canteras de Almargen S.L. La nueva pasarela, con una inversión cercana a los 2.700.000 euros, tiene un plazo de ejecución de ocho meses.