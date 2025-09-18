Beardo tira la casa por la ventana y anuncia la rebaja del IBI y autobuses gratis para los presupuestos 2026

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha celebrado este jueves un desayuno informativo en el Palacio Araníbar en el que ha dado a conocer algunas de las líneas maestras de los presupuestos municipales para 2026, con medidas como una rebaja del Impuesto de Bienes Imuebles (IBI) en un 2,50%, autobuses gratuitos para las personas empadronadas en El Puerto, la rebaja del impuesto de Construcciones en un 95% o una reducción en un 50% de las tasas para quienes montan casetas de Feria.

Al desayuno han acudido numerosos ciudadanos -estaban invitados, por ejemplo, todos los titulares de las casetas de la Feria de Primavera- además de colectivos ciudadanos y asociaciones de diversa índole. Previamente se había celebrado una junta de portavoces para dar a conocer a los grupos de la oposición estas mismas medidas.

Beardo ha comenzado su anuncio con una exposición sobre la situación económica del Ayuntamiento portuense, que alcanzó el año pasado la deuda cero y no tiene que someterse ya a las directrices del Ministerio de Hacienda para elaborar sus presupuestos municipales.

El desayuno posterior a la presentación de las medidas, en el Palacio Araníbar. / D.C.

Recordó además el primer edil que habrá una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y dos nuevas ofertas de empleo público, con una previsión de 43 millones dde euros en inversiones de cara a las cuentas de 2026 y la renovación de la mayor parte de los contratos municipales. En esta ocasión Beardo ha estado solo en la tarima, mientras que los miembros de su equipo de gobierno se sentaban entre el público.

La primera de las medidas anunciadas ha sido la rebaja de las tasas de las casetas de Feria en un 50%, una vez que se licite el nuevo contrato para el montaje de las mismas, tras la caótica situación vivida en la pasada edición de la principal fiesta portuense.

La bajada del IBI es otra de las grandes promesas para el próximo ejercicio, de manera que la ciudad se situará con una de las menores cargas impositivas de la provincia, según el alcalde, con un ahorro medio de 700 euros al año. Hay que recordar que este impuesto ha estado congelado durante los seis últimos años. Esta rebaja supondrá un descenso de 1,5 millones de euros en los ingresos de las arcas municipales.

En cuanto al Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICIO) el alcalde anunció que se rebajará en un 95% en todo el término municipal para el próximo año para las Viviendas de Protección Oficial (VPO), retrasándose además el pago hasta el inicio de las obras, mientras que se mantendrá la subvención del 99% en el casco histórico para el adecentamiento de fachadas. Con esta medida se quiere fomentar la construcción de vivienda protegida o de interés social.

En cuanto a los nuevos contratos, recordó que ya está en marcha el de la limpieza pública, con la renovación progresiva de la flota y los contenedores urbanos, mientras que en breve estarán adjudicados un nuevo contrato de Mantenimiento Urbano por valor de 3 millones de euros y otro de autobuses, que contemplará la renovación de los vehículos y otra medida como la gratuidad para las personas que estén empadronadas en El Puerto. En el caso de los autobuses se pasará a un contrato de servicios y se prevé tener lista la licitación en el mes de octubre.

En cuanto a las inversiones, por valor de 43 millones de euros, el alcalde citó algunas como la segunda fase de rehabilitación del estadio José de El Cuvillo, la construcción del puente de tráfico rodado, la segunda pasarela peatonal sobre el río Guadalete, inversiones en mejoras de los colegios, nuevos parques y circuitos de calistenia, la reforma integral de la Plaza Tula Ruiz Golluri, la restauración del parque de La Arboleda Perdida, la reforma de la plaza José Luis Galloso o la sustitución del césped del campo de fútbol 7 de la Ciudad Deportiva.

También anunció la renovación de la carrera oficial de la Semana Santa; aumentar hasta 100.000 euros las ayudas al deporte; y también elevar hasta 100.000 euros la ayuda al Consejo Local de Hermandades y Cofradías.

Beardo concluyó su intervención afirmando que su equipo está "abierto a propuestas", de cara a llevar a pleno estas cuentas municipales de 2026, para cuya aprobación aún no se ha fijado una fecha.