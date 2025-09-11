El alcalde de El Puerto asume Medio Ambiente y Mantenimiento Urbano, competencias de Garay con motivo de la baja de paternidad del edil

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha firmado un decreto mediante el que se realiza una nueva delegación de competencias, con motivo de la baja de paternidad del concejal Jesús Garay Garrucho.

El decreto, con fecha de 11 de septiembre, establece una curiosa delegación de competencias, ya que a pesar de contar con 14 concejales todo el peso de las tareas del teniente de alcalde se reparte entre el propio alcalde, que asume directamente áreas áreas como Medio Ambiente y Mantenimiento Urbano, y el teniente de alcalde Javier Bello, que se hace cargo de Policía Local, aunque bajo la supervisión del alcalde.

Así, Bello, bajo la dirección política y coordinación de Beardo, se encargará de dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Policía Local, Seguridad Ciudadana, Vigilancia, Regulación, Propuesta de mejora y adecuación del Tráfico y Circulación, así como la dirección y coordinación de los servicios de Protección Civil. También se encargará de la iniciación y resolución de los expedientes sancionadores por infracción de la normativa relativa a la resolución de los expedientes por reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento, entre otras cosas.

Por lo que respecta a Germán Beardo, respecto al Área de Gobierno de Ordenación del Territorio, Delegación de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Delegación de Infraestructuras, las asume directamente como alcalde.

Estas competencias incluyen un larguísimo número de tareas. Así, dentro del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible sus competencias pasan por dirigir, inspeccionar e impulsar la gestión del Medio Ambiente Urbano y redacción de normas de carácter local medio ambiental y en particular la conservación de los espacios naturales de! termino municipal; la gestión integral de los servicios de limpieza de las vías públicas y edificios municipales y de los residuos sólidos urbanos, así como la gestión de parques urbanos y periurbanos y el mobiliario urbano y de viales públicos; gestionar las competencias que la legislación ambiental del Estado y de la Comunidad Autónoma atribuyen al municipio; la educación ambiental, en la que se incluye la Gestión del CEAAN (Centro de educación ambiental y Actividades en la Naturaleza); dirigir e Inspeccionar el cumplimiento de! Contrato de recogida selectiva de residuos, recogida de residuos industriales y de gestión de la planta municipal de clasificación de envases y residuos de envases (CRR), dirigir, Inspeccionar e impulsar los servicios de transportes urbanos regulares y los de uso turístico, taxis, parque móvil y relaciones con el Consorcio Metropolitano de Transportes; asumir la gestión y dirección del Plan de Movilidad Sostenible, dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Playas; dirigir e Inspeccionar los servicios del ciclo integral del agua que presta Apemsa; inspeccionar e impulsar la conservación, mantenimiento y limpieza de las parcelas municipales carentes de edificaciones; conceder autorizaciones en materia de Medio Ambiente, paseos marítimos y playas, no atribuidos a otros órganos municipales, y el ejercicio de las competencias en materia de gestión de los asuntos relacionados con el desarrollo económico sostenible en los entornos rural y marina con especial atención a los sectores agrícola, acuícola y pesquero.

También tendrá que dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de cementerio y los servicios de Infraestructuras y Mantenimiento Urbano, asumiendo los servicios de mantenimiento de las vías públicas y de Alumbrado Público, encargándose además de diseñar, y establecer las directrices técnicas sabre el tráfico y su ordenación, construir, mantener y modificar la infraestructura viaria incluida su señalización, vigilar y garantizar el cumplimiento de la normativa sabre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas; dirigir, inspeccionar e impulsar los proyectos de urbanización que sean necesarios para la ejecución del planeamiento; encargarse de los servicios de mantenimiento de los edificios municipales; y los servicios de Información Geográfica.

Ya tras el anterior decreto de competencias firmado por Beardo, el pasado mes de junio, entre Bello y Garay llevaban el 80% del peso del Ayuntamiento, pasando ahora parte de esta carga de trabajo directamente al alcalde.

No se ha informado aún de quién le sustituirá como secretario de la Junta de Gobierno Local, cargo que también ostenta Garay.

La baja a la que tiene derecho el concejal es de 19 semanas, que comenzaron a contar el pasado 5 de septiembre.