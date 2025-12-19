Beardo confía en poder ver iniciadas las obras del puente a finales de 2026

El equipo de gobierno ha ofrecido este viernes un desayuno informativo en el que el alcalde, Germán Beardo, ha ofrecido un balance de la actividad municipal durante este año que está a punto de terminar, y se ha referido también a los retos que quedan por delante para 2026.

Con la presencia de los ediles del Partido Popular, representantes de los medios de comunicación y cargos de confianza, el primer edil ha recordado que cuando llegó al Ayuntamiento, en 2019, afrontó un primer mandato muy limitado, arrancando entonces una serie de actuaciones de cara a conseguir la transformación jurídica, económica y estructural del Ayuntamiento. Tras haberse conseguido el estatuto de Gran Población, esos cambios se han ido materializando y se ha pasado de tener 140 millones de deuda comercial y financiera a un Ayuntamiento saneado, lo que ha permitido entre otras cosas contratar a nuevo personal directivo para las diferentes áreas municipales y poner en marcha dos ofertas públicas de empleo.

Con los presupuestos municipales aprobados hace escasas fechas, para que puedan entrar en vigor en enero, Beardo destacó que este ha sido el año de los nuevos contratos públicos, después de que ya se haya adjudicado el de limpieza viaria por 15,7 millones de euros y el de la gestión del CRR esté adjudicado, a falta de que se cumpla el plazo para la presentación de recursos por parte de alguna de las empresas concurrentes.

El Ayuntamiento trabaja ahora en la licitación del servicio de autobuses, que suscita muchas quejas por la antigüedad de los vehículos y que pasará de un contrato de explotación a uno de servicios, con el compromiso de la gratuidad del autobús urbano para los empadronados en El Puerto una vez que esté en vigor la adjudicación, quedando pendientes otros como el de la limpieza y mantenimiento de edificios municipales, que está en la fase de estudio económico.

En cuanto a los compromisos para 2026, el alcalde destacó la segunda pasarela sobre el Guadalete, que ya se construye y que estará terminada este año, y confía en que antes de que termine 2026 puedan haber comenzado las obras del puente rodado sobre el Guadalete. También habló del futuro contrato de mantenimiento urbano, que llegará a los barrios, y se marcó como principal reto el de la vivienda. "Estoy orgulloso de que El Puerto haya sido el primer municipio en dar licencias exprés con la entrada en vigor de la LISTA (la nueva ley urbanística andaluza), algo que calificó de "revolucionario", ya que por ejemplo ha permitido dar licencia en 83 días para una promoción de cien viviendas en San José del Pino.

También afirmó el primer edil que "2026 será el año de Suvipuerto, que ha tenido dos aumentos de capital", confiando en la promoción de vivienda pública asequible. Además recordó los proyectos en marcha para eequipamientos como el campo de rugby o la reforma del estadio José del Cuvillo, y actuaciones en materia de patrimonio histórico como la restauración del arco de la Santísima Trinidad o la rehabilitación del antiguo hospital San Juan de Dios.

Finalmente se refirió Beardo al descenso de la presión fiscal, con medidas como la bajada del IBI un 2,5%, la reducción de las tasas para las casetas de Feria o los proyectos para la construcción de vivienda protegida. "2025 ha sido la consolidación del cambio y 2026 será el año de la visualización de que la ciudad crece", concluyó.