La contrarreloj de la etapa 18 de La Vuelta a España 2026 saldrá de El Puerto

El Puerto acogerá la etapa 18 de la 81ª edición de a Vuelta a España, una contrarreloj individual de 32 kilómetros, que tendrá su salida en la Plaza de Toros. Así lo ha anunciado el alcalde, Germán Beardo, que se ha desplazado a Mónaco para asistir a la presentación del evento.

La Vuelta 2026 ha sido presentada este miércoles en el Principado, en la Salle des Étoiles del Monte-Carlo Sporting, en un acto en el que se ha anunciado formalmente que El Puerto formará parte de una de las ediciones más duras de la última década, con salida internacional y un recorrido que atravesará cuatro países. La carrera arrancará el 22 de agosto de 2026 en Mónaco y, tras pasar por Francia y Andorra, entrará en España en la quinta etapa que concluirá el 13 de septiembre en Granada.

La 18ª etapa de La Vuelta a España se celebrará el jueves 10 de septiembre, con un recorrido de 32 kilómetros entre El Puerto y Jerez, y será la segunda contrarreloj individual de la carrera, un reto decisivo que debería marcar diferencias entre los grandes favoritos al triunfo final.

La Vuelta a España, uno de los tres grandes del ciclismo mundial, reúne cada año a millones de espectadores en directo a lo largo de sus recorridos y alcanza una audiencia televisiva acumulada que supera los 300 millones de personas en más de 190 países.

“El Puerto avanza con el deporte, con ambición, con proyección internacional y con la convicción de que grandes eventos generan oportunidades, ilusión y futuro para la ciudad”, ha dicho el primer edil de El Puerto.

Una imagen del pelotón pasando por El Puerto en el año 2014.

La Vuelta Ciclista a España pasó por El Puerto en una de sus etapas en el año 2014, levantando también entonces una enorme expectación en la ciudad.