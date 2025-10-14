El Puerto presenta la herramienta para participar en la revisión del Plan General

Integrantes del equipo redactor de los nuevos planes urbanísticos de El Puerto, el PGMO y el POU, han dado a conocer este miércoles en el edificio San Luis la nueva herramienta de participación que se ha diseñado para canalizar las dudas y consultas de la ciudadanía.

En una mesa que ha contado con la presencia del alcalde, Germán Beardo, y la concejala de Ordenación, Planificación Urbana y Centro Histórico, Danuxia Enciso, por parte del equipo redactor Juan Carlos Puerto y Miguel González han dado a conocer algunas de las claves tanto de esta herramienta como de los trabajos que se ejecutan en estos momentos.

Así, hay que recordar que una vez aprobado el avance del PGMO -del que se encargó otro equipo redactor- se trabaja ahora en el avance del POU, y paralelamente se seguirá desarrollando el primer documento, ya que ambos son independientes, aunque evidentemente están relacionados.

En estos momentos sigue vigente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1992, tras la anulación del Plan de 2012 por carecer de estudio de impacto ambiental. Ahora la nueva ley urbanística de Andalucía, la LISTA, plantea dos documentos diferenciados, un Plan General municipal de Ordenación (PGMO) que es una herramiemta más estructural, y un Plan de Ordenación Urbanística (POU) que regula con más detalle el suelo urbano.

El nuevo portal participativo está incluido en la web municipal mediante un banner y en el se irán colgando los diferentes documentos y fases de aprobación a medida que se vayan produciendo. Se trata de una web con un lenguaje administrativo con el que se quiere ayudar a solventar las dudas de la ciudadanía sobre estos nuevos instrumentos.

En estos momentos nos situamos en la primera fase de la revisión, con el avance del POU, que se quiere tener aprobado para final de este mismo año. No obstante, también se organizarán otros mecanismos de participación como mesas sectoriales y exposiciones públicas.

Juan Carlos Puerto explicó que aunque el avance del PGOM ya está aprobado y se trabaja ahora en el del POU, es posible que este último documento se encuentre aprobado al completo antes que el PGOM, ya que la LISTA permite una mayor flexibilidad a los ayuntamientos.

El objetivo del POU será la ordenación detallada del suelo urbano, salvo el ámbito del casco histórico -que se regula por el Peprichye- y sumar los ámbitos que se han ido incorporando en estos últimos 33 años desde que se aprobó se PGOU en vigor.

El POU debe determinar las zonas urbanas y sus características; las áreas preferentes de transformación urbana; definir la malla urbana (viajes, red ciclista, red peatonal; aparcamientos...); reflejar el trazado de infraestructuras y servicios; delimitar bienes y espacios que no sean Bienes de Interés Cultural (los BIC se recogen en el PGMO); y ordenar lo usos y edificaciones; así como identificar las áreas y recursos de interés paisajístico y plantear actuaciones de transformación urbana en suelos sin contenido.