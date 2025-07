Fustegueras vuelve a tomar las riendas del futuro urbanístico de El Puerto

El Puerto/Un viejo conocido del urbanismo portuense, el arquitecto Manuel Ángel González Fustegueras, regresa a la ciudad por la puerta grande de la mano de la UTE formada por las empresas Territorio y Ciudad y Spaniarc T10 Servicios de Arquitectura, para redactar la adaptación para la adecuación del Plan General de Ordenación Urbana vigente de El Puerto de Santa María (el PGOU de 1992) a la ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, lo que en la antigua ley (LOUA) se conocía como PGOU, que ahora con la nueva ley andaluza (LISTA) se desdobla en dos documentos, el Plan de Ordenación Urbana (POU) y el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

Fustegueras fue el director del PGOU de 2012, que fue anulado en 2019 y definitivamente por el Tribunal Supremo en 2021, al carecer de Estudio de Impacto Ambiental y determinarse la falta de integridad de un documento que fue aprobado mediante distintos actos sucesivos, con una larguísima tramitación que se prolongó durante más de una década.

Tras el avance del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), realizado por la UTE integrada por las empresas Ibermad y Buró 4, y después de un litigio entre ambas UTEs en el que al final el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha dado la razón a la actual adjudicataria de la redacción del Plan, la UTE formada por Territorio y Ciudad y Spaniarc T10 Servicios de Arquitectura tiene un plazo de cuatro meses para redactar el avance del Plan de Ordenación Urbana (PAU) y dos años para la redacción del nuevo planeamiento en su conjunto.

Manuel Ángel González Fustegueras lamenta que el proceso de adjudicación haya tardado más de un año desde que salió a licitación, y explica que el avance realizado por el anterior equipo era solo del PGOM. La nueva UTE deberá redactar el PGOM y hacer el avance del POU y luego redactarlo, siendo este el documento más importante. En total los trabajos cuentan con un presupuesto superior al millón de euros.

Fustegueras destaca que “la LOUA y la LISTA no tienen nada que ver, y eso hay que tenerlo en cuenta en los procesos. No todo lo que se puede hacer en el suelo urbano tiene que estar en el POU, ya que se marcan marcan directrices, pero no hay que prefijarlo todo. El PGOM es básicamente para el suelo rústico y el POU para el suelo urbano, ya que la LISTA solo contempla dos clases de suelo, el urbano y rústico. Luego vendrán las actuaciones de transformación urbanística, que no tienen por qué estar en los planes. Así, por ejemplo la legalización de las ARGs vendrá de la mano de las actuaciones de transformación, y las que reúnan las condiciones pasarán a ser suelo urbano.

En cuanto a los plazos que se barajan, el arquitecto considera que “el problema no es lo que tarde el equipo redactor, sino lo que tarden las administraciones en informar, ya que sigue habiendo un retraso enorme. La LISTA no ha resuelto este problema, y es clave para que funcione”, insiste Fustegueras.

En cuanto al hecho de que haya sido otro equipo el redactor del avance del PGMO, para el arquitecto “no es problema, ya lo hemos estudiado, y aunque dice poco no supone ninguna dificultad”.

El equipo de Fustegueras es también el autor del Peprichye, que se sacó del Plan General precisamente para evitar que cayera con él. “Establecimos mecanismos de defensa para que el Peprichye no sufriera por la anulación del Plan. Ahora la actividad urbanística se centra en el casco histórico, que es donde más se necesita”, señala.

En cuanto al debate en torno al Campo de Guía, el arquitecto considera que “una cosa son los proyectos concretos y otro lo que el plan permite”, y recuerda que el Peprichye “tuvo mucho consenso y mucho debate y aceptación general. Lo que no se puede hacer es inmovilizar la ciudad”, afirma.

Los planes ya son son máquinas de crecimiento

Para el director del nuevo plan “los retos hoy en día están en los temas de sostenibilidad. El cambio climático y la renaturalización de la ciudad son trascendentales. Ya no hay que pensar en los planes como máquinas del crecimiento, sino como mejora de la vida de los ciudadanos”, destaca y cree que “el crecimiento es algo que viene dado y lo importante es que venga de forma ordenada”.

Los nuevos planes permitirán clasificar el suelo en función de las necesidades de cada momento. “Habrá más flexibilidad, no hay por qué dibujarlo todo ahora”, señala y pone como ejemplo el desbloqueo del desarrollo de La Florida. “Este será un documento mucho más tranquilo”, asegura.

Fustegueras asegura no sentirse responsable de la anulación del Plan de 2012, ya que como dice “fue producto de unas circunstancias un poco extrañas”, pero afirma que “me interesa la ciudad, me gusta mucho El Puerto, lo conozco muy bien y si podemos servir y ser útiles, estupendo. Vamos a terminar un proyecto más atractivo con una ley nueva, habrá que innovar porque una ley no construye el plan. Creo que las administraciones aún tienen la ley antigua en la cabeza, y habrá que hacer una labor didáctica”.

El equipo de trabajo será variable pero estará formado por unas 20 personas, siendo el propio Fustegueras el director, ya que en la UTE Territorio y Ciudad tiene una participación muy mayoritaria.