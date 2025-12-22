2025 acaba sin fecha para el fin de las obras del tanque de tormentas en El Puerto

Cuando apenas falta una semana para que concluya el año 2025, la obra del tanque de tormentas de La Puntilla aún no tiene fecha de conclusión. Así lo confirmó el alcalde, Germán Beardo, en el transcurso del desayuno informativo celebrado el pasado viernes, asegurando no obstante que los trabajos se encuentran “en su recta final” y que la empresa constructora tendrá que hacer frente a la penalización económica prevista por cada día de retraso.

Hay que tener en cuenta que la primera fecha prevista para el fin de la obra era el mes de mayo de 2024, pero ante los problemas surgidos se renegociaron las fechas y se dio una segunda, la de noviembre de ese mismo año, que tampoco se cumplió. Posteriormente, a principios de alo se negoció un modificado del proyecto.

Beardo aseguró que el Ayuntamiento está en contacto con Apemsa para coordinar el desarrollo de la obra, y cree que este proyecto es un ejemplo de lo que ha ocurrido en El Puerto en los últimos 25 años, ya que no se han acometido en su momento infraestructuras importantes que se están haciendo ahora. “Esta obra tan importante para evitar las inundaciones se debió haber hecho mucho antes”, lamentó, y recordó que si en principio Apemsa había destinado unos 6 millones de euros para estos trabajos, ahora el presupuesto ronda ya los 16 millones.

Por su parte los vecinos afectados por estos trabajos no ocultan su enfado por el enorme retraso de unas obras que han causado muchas molestias e incluso daños en algunas viviendas y negocios, como las pistas deportivas del Club Náutico.

Los vecinos quieren mantener un encuentro formal -no a pie de calle como en la última ocasión- con el alcalde, con la constructora Gyocivil y con la aseguradora de Apemsa para que les expliquen con detalle cómo se van a atender las incidencias, ya que temen que al final “nadie se haga cargo de nada”, aunque algunos peritos ya les han dicho que probablemente se les ofrezca una compensación económica tras la peritación de los daños, una vez que los seguros de cada vecino respondan.