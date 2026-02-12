Este es el orden de actuación de la Final de COAC 2026 del Carnaval de Cádiz

La gran final del COAC 2026 se celebrará este viernes 13 de febrero a partir de las 20:00 horas en el Gran Teatro Falla. Tras conocer en la noche del miércoles el fallo del jurado oficial, con las 15 agrupaciones que estarán en la cita, el orden de actuación se ha sorteado esta mañana y el telón se abrirá con el coro 'El sindicato', de Julio Pardo, Antonio Rivas y el Canijo; y se cerrará con la comparsa 'DSAS3', de Jesús Bienvenido.

El concurso, que comenzó hace más de un mes, el 11 de enero, tendrá su broche de oro en la noche del viernes y madrugada y casi seguro mañana del viernes. Por las tablas han pasado 123 formaciones adultas (18 coros, 53 comparsas, 45 chirigotas y siete cuartetos), además de las 38 infantilesy 18 juveniles.

En la Final, 13 grupos serán de Cádiz capital y otros dos serán de la provincia de Sevilla. La chirigota del Bizcocho ya sabe lo que es estar en la gran noche y este 2026 vuelve con los saeteros de 'Ssshhhh!!' tras su unión con Pablo de la Prida, sevillano que también conoce lo que es ganar un premio en chirigota. Se estrena el grupo de Alcalá de Guadaíra 'El patriota', con su idea andalucista y tipo de Blas Infante. Es la primera comparsa sevillana en una final.

Entre los gaditanos también hay 'debutantes' finalistas. Es el caso de 'Una chirigotra en teoría', que han traído a Stephen Hawking a conocer el Carnaval de Cádiz, y que escribe Miguel Ángel Llull. Y el cuarteto 'Crónica de una muerte más que anunciada', que con pasajes de la Pasión de Cristo han dado vida a la competición en la modalidad.

El jurado, tras una decisión que ha deparado sorpresas, tendrá que dar su último fallo con los ganadores de este Carnaval antes de que la fiesta disfrute, al fin, de la calle.

Orden de actuación