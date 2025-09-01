El final del tanque de tormentas de El Puerto se atrasa a los primeros meses de 2026

Una imagen de los trabajos que se ejecutan en la Rotonda de La Puntilla, a cargo de la empresa Gyocivil.

Las obras del tanque de tormentas que se ejecuta en la Rotonda de La Puntilla y su entorno se prolongarán al menos hasta los primeros meses del año 2026, enero o febrero, según la información facilitada por la empresa de aguas Apemsa, promotora de los trabajos.

Esta fecha supondría ya un retraso con respecto al compromiso alcanzado por el alcalde, Germán Beardo, con los vecinos, ya que en su visita del pasado mes de marzo anunció públicamente que las obras estarían terminadas a finales de este mismo año.

Desde Apemsa explican que las obras no han parado durante el verano, ya que se han concentrado en el propio tanque de tormentas, con la instalación de equipos y construcción del edificio de control y de la arqueta de entrada al tanque, de manera que como señalan “estos meses han sido productivos”.

Falta, no obstante, la acometida del nuevo colector de la calle Aurora, paralela a la avenida de la Bajamar, pero desde Apemsa explican que “las obras para la construccion de este colector no pueden ejecutarse hasta que el tanque no se encuentre parcialmente operativo, que es donde se han concentrado los esfuerzos de trabajo este verano”. También se anuncia que “la puesta en funcionamiento parcial del tanque se hará en breves fechas”.

Una imagen de la calle Aurora, aún pendiente de obras. / D.C.

Los vecinos, por su parte, están preocupados por el retraso en el arreglo de sus viviendas, en concreto de los edificios de la avenida de la Bajamar que resultaron dañados con motivo de la instalación del gran colector en dicha vía. Los propietarios consultados se preguntan “a que esperan para arreglar los desperfectos” y temen que la obra se acabe “y todo el mundo se lave las manos dejando el asunto en manos del seguro”.

Los vecinos quieren que el alcalde vuelva a dar la cara en una asamblea vecinal, pero no en la calle como ocurrió en la última visita del mes de marzo, sino en una reunión más formal.

Cabe recordar que la obra del tanque de tormentas, la más ambiciosa de las que ha acometido Apemsa en toda su historia, debería haber estado terminada en mayo de 2024, pero una serie de complicaciones derivadas de la dificultad de los trabajos ha terminado por retrasarla, en principio, hasta los primeros meses del año próximo.

Tras un verano de 2024 plagado de molestias para los vecinos de la calle Aurora, que tuvieron que soportar turnos incluso nocturnos, los responsables de la obra decidieron dar una tregua este verano y no levantar la calle que falta hasta al menos el mes de septiembre.

La edil que más se ha prestado hasta el momento a aportar información de primera mano a los vecinos ha sido Marta Rodríguez, durante su etapa al frente de Infraestructuras, quien acudió a dos reuniones vecinales atendiendo a todas las preguntas y dudas, junto a técnicos de Apemsa y de Gyocivil.

Marta Rodríguez, no obstante, ya no está en esa Concejalía, que ahora ostenta Jesús Garay, quien de momento no ha tenido ningún contacto con los vecinos. Sí visitó la barriada el alcalde el pasado mes de marzo, comprometiéndose entonces a que los trabajos concluirían en diciembre, aunque esto no será posible atendiendo al volumen de obra que resta por ejecutar.

El retraso del proyecto ha supuesto, además, un encarecimiento de la obra,que de 13,3 millones ha pasado a tener un presupuesto de 16 millones de euros.