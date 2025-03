Beardo se compromete a tener listo el tanque de tormentas de El Puerto a final de año

El Puerto de Santa María/Las obras de construcción del canal de tormentas de La Puntilla, cuyo objeto es evitar el rebose de las aguas pluviales hacia el Río Guadalete, llevan más de dos años quitando el sueño a los vecinos de la avenida de la Bajamar. Y es que el Ayuntamiento incumplió hasta dos veces las fechas que fue dando para la conclusión de esta actuación, siendo la primera mayo de 2024 y la segunda noviembre del mismo año. Unas obras que siguen causando molestias en su día a día a estos vecinos, ya que no hay forma discreta o silenciosa de enterrar marcos de hormigón de hasta tres metros de ancho.

Ante esta tensa situación al alcalde, Germán Beardo, no le quedaba otra que dar la cara a pie de obra ante los portueneses afectados. De esta manera, el regidor ha visitado este martes los trabajos de construcción del tanque de tormentas en compañía de la teniente de alcalde de Infraestructuras, Marta Rodríguez. El primer edil también ha mantenido un encuentro con los vecinos de la zona y ha visitado algunas viviendas.

Beardo, junto al Gerente de Apemsa, Juan Ángel Poyatos, y responsables de la empresa constructora Gyocivil, ha explicado los detalles del recién aprobado modificado del proyecto, que asegura la correcta terminación técnica de los trabajos ante las dificultades encontradas en la ejecución.

Beardo también ha informado que se prevé concluir la obra a final del año y que durante el verano los trabajos experimentarán un parón para minimizar molestias a los vecinos. No obstante, durante este periodo se continuarán realizando trabajos de electricidad y otras labores complementarias que no generen grandes inconvenientes. El alcalde ha asegurado a los vecinos que si no se cumplen los nuevos plazos se penalizará a la constructora.

La modificación del proyecto se aprobó el viernes pasado en el Consejo de Administración de Apemsa, que también ratificó una actualización de precios para asegurar su viabilidad, incluyendo además una ampliación en la inversión para pintar todas las fachadas y garantizar la calidad de los acabados de las obras de reurbanización de la Avenida de Bajamar. El alcalde y Apemsa se han comprometido a que la supervisión de los daños en las casas comience en los próximos días.

Las obras del tanque de tormentas. / Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

En el encuentro, Beardo ha agradecido tanto a los vecinos como a la directiva de la Asociación de Vecinos San Marcos su paciencia y les ha trasladado su comprensión por el malestar que las obras les han causado, pero les ha recordado que se trata de una infraestructura imprescindible para evitar inundaciones en El Puerto y que debería haberse realizado hace décadas.

En cuanto a la reurbanización de la Avenida de Bajamar, el alcalde y la concejal han recordado que los trabajos incluyen el asfaltado completo y la renovación del acerado, la instalación de mobiliario urbano y alumbrado público, así como la reposición del arbolado con especies adecuadas para evitar que sus raíces levanten el pavimento. Estas mejoras permitirán optimizar todo el trazado de la vía, con un estilo en la línea del paseo fluvial, dándole así continuidad. Así, la previsión es que Bajamar esté lista antes del verano y Aurora comenzará en septiembre.

En su día, los vecinos también se quejaron de no tener acceso a los informes que realizaron los técnicos que visitan las viviendas para conocer la gravedad de las grietas y otros problemas que afectan a sus viviendas.

Los detalles del tanque de tormentas

El tanque anticontaminación y la nueva estación de bombeo (EBAR) Aurora no solo evitarán las inundaciones, sino que además este gran colector retendrá el agua de lluvia e impedirá que la suciedad que arrastra desde las calles llegue al río Guadalete. También mejorará la evacuación del agua en los alrededores de la Glorieta Miguel del Pozo, donde confluyen las aguas de Ronda de las Dunas y la Avenida de la Libertad, evitando así futuras inundaciones.

Este enorme depósito enterrado, con capacidad para almacenar hasta 10.000 m3 de agua de lluvia, equivalente a cuatro piscinas olímpicas, solucionará definitivamente un problema que la ciudad arrastra desde hace 30 años. Con ello, se mejorará la red de saneamiento, se garantizará un mayor control de las aguas pluviales y se evitarán tanto inundaciones como vertidos al río, ya que las aguas residuales y las primeras aguas de lluvia con carga contaminante serán impulsadas hacia la depuradora.