El Puerto celebrará su Feria del Libro del 12 al 16 de noviembre

El Puerto se convertirá, del 12 al 16 de noviembre, en el epicentro de la literatura con la celebración de su Gran Feria del Libro, una cita que reunirá a autores locales, regionales y nacionales, así como a librerías y editoriales del municipio y de toda la provincia de Cádiz.

La Plaza del Castillo será el corazón de esta gran fiesta cultural, con expositores y un escenario donde se sucederán presentaciones, firmas de ejemplares y conciertos de pequeño formato. Una programación diversa que se extenderá también por distintos espacios patrimoniales de la ciudad, fusionando cultura, tradición e historia.

El alcalde, Germán Beardo, junto al teniente de alcalde de Cultura, Enrique Iglesias, ha presentado este lunes la Gran Feria del Libro 2025 en la Biblioteca Pública Municipal María Teresa León, acompañado por el comisario de la feria, Ramón de la Rosa Barrasa y la directora de la biblioteca, Montserrat del Cuvillo.

Beardo destacó que este nuevo evento supone “un paso más en la apuesta de El Puerto por la cultura y la lectura, creando un espacio de encuentro para autores, lectores y profesionales del sector”. La feria está organizada por el Ayuntamiento, con el apoyo del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz, el patrocinio de Fundación Cajasol, Castillo de San Marcos y Bodegas Caballero, y la colaboración de la Asociación Voces Lectoras.

Durante cinco días, El Puerto será punto de encuentro para escritores, libreros y editoriales, con una intensa agenda de actividades en diferentes escenarios. La Plaza del Castillo acogerá el grueso de la programación, mientras que el Castillo de San Marcos, el Palacio Araníbar y la Plaza Colón ofrecerán espacios paralelos dedicados a presentaciones, talleres y propuestas familiares.

En el Castillo de San Marcos, tanto la Sala del Mihrab como sus patios serán sede de presentaciones destacadas y actividades infantiles. El Palacio Araníbar dispondrá de dos escenarios literarios —la Sala Araníbar y la Sala Mudéjar—, y en la Plaza Colón se instalará una carpa dedicada al público infantil y familiar.

Acto inaugural con Felipe Benítez Reyes

La inauguración oficial se celebrará el 12 de noviembre a las 18:00 horas, en la Sala Mudéjar del Palacio Araníbar, y contará con la participación del prestigioso escritor Felipe Benítez Reyes, encargado de abrir esta primera edición.

A lo largo de la feria participarán reconocidos autores del panorama nacional como Ignacio Martínez de Pisón, César Pérez Gellida, Sergio del Molino, Susana Martín Gijón, Juan Francisco Ferré, Juan Bolea, José Ramón Ripoll o María Regla Prieto, entre muchos otros.

La programación incluirá más de 60 actividades entre presentaciones, conferencias, mesas redondas, talleres, actuaciones musicales y propuestas infantiles. Se celebrarán 26 presentaciones de obras para adultos, con especial atención a la creación local: 13 autores portuenses presentarán sus nuevos trabajos. La novela, la poesía, el relato, el ensayo y la literatura juvenil serán los grandes protagonistas.

El Ayuntamiento refuerza su compromiso con el fomento del hábito lector entre los más jóvenes. El arranque infantil estará conducido por Pepe Maestro, con la participación de 15 colegios y más de 30 clases de primaria.

Un mapa gigante interactivo invitará a recorrer España a través de la literatura infantil y juvenil, mientras que la ilustradora Tesa González impartirá un taller de creatividad visual.

Durante las tardes y el fin de semana habrá cuentacuentos, títeres, teatro, marionetas y cómic para toda la familia. También se desarrollará un laboratorio intergeneracional de poesía viva a cargo de María Alcantarilla, junto a autores como Alejandro Luque y Josefa Parra.

Las firmas de ejemplares se realizarán tanto en los escenarios como en los stands de librerías y editoriales, ofreciendo al público la oportunidad de conversar con sus autores favoritos en un ambiente cercano y participativo.

Beardo ha subrayado que la Gran Feria del Libro “nace con vocación de continuidad y con la ambición de situar a El Puerto de Santa María en el mapa de las grandes ferias literarias de Andalucía y de España. Durante cinco días, El Puerto será el mejor escenario para la imaginación, la creación y el pensamiento. Invitamos a todos los portuenses y visitantes a disfrutar de esta gran fiesta literaria que proyecta la cultura como seña de identidad de nuestra ciudad”, señaló el alcalde. Finalmente, Beardo destacó que la Feria no solo tiene un valor cultural, sino también un impacto económico y turístico: “La Feria atraerá a visitantes y amantes de la lectura de toda la provincia y Andalucía, dinamizando el comercio local y reforzando la imagen de El Puerto como ciudad creativa, abierta y comprometida con la cultura”.

1.300 libros adquiridos para las bibliotecas municipales

En las próximas semanas llegarán los 1.300 libros adquiridos gracias a la subvención concedida por la Diputación Provincial de Cádiz. Esta inversión permitirá enriquecer los fondos de las dos bibliotecas municipales —Rafael Esteban Poullet y María Teresa León—, incorporando títulos que responden a las demandas de los usuarios. La nueva colección abarca una amplia variedad de géneros y presta especial atención a la literatura infantil, con el objetivo de fomentar la lectura entre los más jóvenes. Asimismo, la diversidad y la inclusión estarán representadas en varios de los ejemplares seleccionados.