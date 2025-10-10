La Policía Nacional recupera libros sustraídos de la Biblioteca Municipal de El Puerto y vendidos en Wallapop

La Policía Nacional, a través del Grupo de Delincuencia Urbana, ha culminado una investigación que ha permitido esclarecer la venta fraudulenta de numerosos libros pertenecientes a la Biblioteca Municipal, los cuales estaban siendo ofertados a través de la aplicación Wallapop según indica el cuerpo en una nota de prensa.

Las pesquisas policiales apuntan a una persona que presuntamente sustraía ejemplares de la Biblioteca Municipal de forma continuada para, posteriormente, lucrarse con su venta en dicha plataforma digital.

Gracias a las gestiones realizadas por los agentes, se ha conseguido recuperar un total de 127 libros, cuyo valor supera los 2.000 euros. La presunta autora de los hechos ha sido detenida y puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de El Puerto de Santa María, para la apertura del correspondiente proceso judicial.

La investigación ha requerido una labor especialmente compleja por parte del Grupo de Delincuencia Urbana, ya que muchos de los ejemplares sustraídos habían sido adquiridos por compradores residentes en diferentes puntos de la geografía española, como Burgos, Pontevedra, Barcelona, Madrid o Castellón. Los agentes contactaron con estas personas para coordinar la devolución de los libros a la Biblioteca Municipal.