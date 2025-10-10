El Paseo sortea una escapada en autocaravana para toda la familia

El centro comercial El Paseo invita a sus visitantes a participar en un sorteo muy especial: una escapada de fin de semana en autocaravana para disfrutar en familia. Bajo el lema ‘¡Vive una experiencia sobre ruedas!’, la promoción se desarrollará hasta el 21 de octubre.

Para participar, los clientes solo tienen que presentar un ticket de compra de al menos 15 euros correspondiente a cualquiera de los días de la promoción. Podrán inscribirse de manera sencilla a través de los tótems instalados en el centro comercial o desde la página web oficial de El Paseo.

Además, la participación es ilimitada: quienes lo deseen podrán inscribirse cuantas veces quieran, siempre que cumplan con el requisito de importe y lo hagan en días diferentes. La promoción se mantendrá abierta hasta las 12 horas del 21 de octubre, día en el que se dará a conocer el nombre del ganador.

El premio consiste en un fin de semana en autocaravana totalmente equipada, que incluye menaje de cocina con todo lo necesario para preparar comidas durante el viaje, así como un kit de camping con mesa, sillas de exterior, sillas de playa y sombrilla. De esta manera, el ganador podrá disfrutar de una experiencia cómoda, divertida y con todo lo necesario para compartir momentos únicos en familia.

“En El Paseo nos gusta estar cerca de nuestros clientes y sorprenderlos. Con esta promoción queremos regalarles una experiencia diferente, que invita a descubrir, compartir y vivir momentos inolvidables en familia”, ha señalado Sandra Fernández Garrido, gerente del centro comercial.

Con este tipo de iniciativas, El Paseo refuerza su compromiso de ofrecer no solo una variada oferta comercial y de ocio, sino también vivencias memorables que se conviertan en parte del día a día de sus visitantes.