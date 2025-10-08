El Paseo acoge un taller gratuito con claves para introducirse en el mercado laboral

El centro comercial El Paseo acogerá el próximo 23 de octubre un taller con claves para todas aquellas personas que desean introducirse en el mercado laboral. Este evento se realiza de la mano de Adecco y tendrá lugar de 11:00 a 12:30 horas en la sala de coworking en el caso del centro comercial.

Adecco, la división del Grupo Adecco especializada en flexibilidad y productividad, desarrolla estas sesiones para las que ya se encuentran disponibles las inscripciones.

El objetivo principal es mejorar el grado de inserción laboral de los asistentes, así como proporcionar asesoramiento a la hora de buscar empleo por parte de profesionales.

Durante el taller, los participantes obtendrán las claves para realizar una buena entrevista, redactar un currículum y crear su marca personal, entre otros temas relevantes.

En concreto, todas las personas interesadas en asistir y conocer de primera mano las claves para mejorar su entrada o desarrollo en el mundo laboral deberán rellenar el formulario de inscripción a través de la página web de Adecco, que también se encuentra disponible en la web del centro comercial.

En esta ocasión, la charla no solo podrá seguirse de manera presencial de 11:00 a 12:30 horas, sino también mediante la propia plataforma de Adecco, que ofrecerá el evento en streaming de manera completamente gratuita para todos los interesados.