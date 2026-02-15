Agenda del primer domingo del Carnaval de Cádiz 2026
A las 17.30 arranca la Cabalgata Magna y habrá coplas por numerosos rincones de la ciudad
Carnaval de Cádiz 2026: programación completa con fechas, horarios y todas las actividades
El primer domingo de Carnaval, que también se presenta soledado tras varios años mirando al cielo, y repleto de actividades, con la Gran Cabalgata como uno de los grandes reclamos de niños y mayores y familias. Y en el centro gaditano miles de coplas y numerosos actos por cada esquinita y rincón y los tablaos de los concursos y las batallas copleras.
Actos 15 febrero
- 12.00 a 18.00: Actividades para niños en Ana Orantes : Carnavalópolis: la ciudad del Carnaval en plaza Ana Orantes (actividades infantiles).
- 12:00 A 15:00 :Coloretes, Glitter y Fantasía (Pintacaras y maquillaje con temática de Carnaval) en la Casa del Carnaval (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17)
- 13:00 . Batalla de coplas juveniles: Agrupaciones de la categoría de juveniles en el Paseo Marítimo
- 12:00: Estrella a Adela del Moral: En el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz de la Plaza Fragela se celebra el acto de colocación de la nueva estrella dedicada a Adela del Moral.
- 13:00 : Carruseles de coros. Carrusel plaza de Abastos: Café Puerto América; A pico y pala; Los Mentirosos; Al Lío; Las Mil Maravillas; La Ciudad perfecta; Los Caletarios; La Carnicería; ¿Qué pechá de paja!; El Sindicato; Los Matarratas. Carrusel plaza de Mina: La Esencia; Al Garete; ADN; Tu Muralla; El Reino de los Cielos; La Marinera; Las Gladitanas; La Viña del Mar; Los Gipsy Kay; La Perla de Cádiz.
- 13:00 : Concurso de pasodobles y cuplés en Candelaria. Actúan La Pandilla Inclusiva, Los Hijos de Cádiz, El Jovencito Frankenstein, Los Trapos, Los tres Cuarteteros..., Nos Hemos Venido Arriba, La Palabra de Cádiz, Los del Escondite, Los de la Tribu de al Lao, Los Niños con Nombre, Que vengan!, La Purga (Los que no pasan) , San Taratachín, La Hipócrita, La Carne Vale, Los Ken, Que Más Quieres que te Diga, Los Mohigangas, La Viña de mis Ojos.
- 13:30: Concurso de agrupaciones en plaza de España. Organizado por la AVV Murallas de San Carlos. Actúan Los ken, Cadirvana, La niña de mis ojos, Lxs invencibles, San Taratachín, La última noche, Los camerún de la Isla, El reino de los cielos, La marinera, Café Puerto América y La carnicería.
- 17:30: Cabalgata Magna: Salida desde la Glorieta Ana Orantes y llegada en las Puertas de Tierra. Temática: el mar.
- 22:00 Concierto de Judeline en la plaza de San Antonio.
También te puede interesar