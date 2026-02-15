Agenda del primer domingo del Carnaval de Cádiz 2026

El primer domingo de Carnaval, que también se presenta soledado tras varios años mirando al cielo, y repleto de actividades, con la Gran Cabalgata como uno de los grandes reclamos de niños y mayores y familias. Y en el centro gaditano miles de coplas y numerosos actos por cada esquinita y rincón y los tablaos de los concursos y las batallas copleras.

Actos 15 febrero