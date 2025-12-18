La Mesa del Turismo y Comercio avanza en la propuesta que Cádiz presentará en Fitur 2026

El alcalde, Bruno García, y la concejala de Turismo, Beatriz Gandullo, junto al cantante Antonio Orozco y la bailaora María Moreno en Fitur en enero de este año.

La teniente de alcalde delegada de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha presidido este viernes la Mesa de Turismo y Comercio de Cádiz en la que participan las diferentes entidades y asociaciones del sector turístico, hostelero y comercial de la ciudad.

En este encuentro se ha comunicado a los integrantes de la mesa que desde el Ayuntamiento de Cádiz se está avanzando en la propuesta que se presentará por parte de la ciudad de Cádiz en la próxima Feria Internacional del Turismo (Fitur), que se celebra entre los días 21 y 25 de enero.

En concreto, ha manifestado que la propuesta promocional de la ciudad en materia turística tendrá lugar el primer día de FITUR, el miércoles 21 de enero.

Por otro lado, la teniente de alcalde responsable de Turismo ha informado sobre la campaña de Navidad que se está desarrollando este año en la ciudad, contando con la felicitación de la patronal de la hostelería (Horeca) por el éxito de público en las actividades incluidas en el programa, que junto al alumbrado extraordinario suponen grandes atractivos en estas fechas.

En esta Mesa del Turismo también se ha realizado un balance en materia turística de este año 2025. A falta de cerrar el año con los datos de los meses de noviembre y diciembre, destacar que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha habido un aumento en las pernoctaciones respecto a este mismo periodo del pasado año.

Así, se pasa de 673.046 pernoctaciones en 2024 a 717.225 en 2025, que supone un incremento de 6,56%. Resaltar a su vez que, en pernoctaciones, el mercado internacional ha aumentado en un 10,57% y el nacional en un 3,98%, consolidándose así Cádiz como destino turístico.

A nivel nacional, la gran mayoría de los turistas (60,87%) son andaluces, seguidos de madrileños (17,91%) y extremeños (6,56%). Por otro lado, Reino Unido lidera el turismo internacional, seguido de Alemania y de Italia.

En cuanto a los viajeros (toda persona que realiza al menos una noche de estancia en un establecimiento hotelero, independientemente de su lugar de residencia), se contabilizaron entre enero y octubre 302.468 viajeros, suponiendo un incremento respecto al pasado año de 11,19%.

Además, la ocupación global gana 4,02 puntos mientras que la ocupación de fin de semana se estabiliza confirmando así la demanda entre semana.

Otro factor a destacar es el aumento del interés por los museos municipales: Museo del Títere (+39,65%), Museo del Carnaval (+31,24%), ECCO (+23,17%), casa de Iberoamérica (+9,53%), Museo de las Cortes (+8,31%) y Yacimiento Gadir (+0,72%).