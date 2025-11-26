El comercio del centro de Cádiz vende en Navidad entre un 20 y un 30 por ciento del total de todo el año

Las ventas en el comercio del centro de Cádiz en Navidad suponen una buena parte de la facturación de todo el año. Según datos ofrecidos por el presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto (CCCA), José Amaya, los beneficios en estas fechas suponen entre un 20 y un 30 por ciento de los ingresos anuales en el pequeño comercio. Asimismo, las cifras oscilan según el sector, en perfumería y cosmética entre un 18 y un 20 por ciento y en moda se mueve entre un 50 y un 65 por ciento.

Con estos datos iniciaba este miércoles Amaya la rueda de prensa de presentación de la campaña de Navidad de CCCA, bajo el lema 'La fábrica de la ilusión' -la fábrica es la ciudad con engranajes que comprenden todos los sectores económicos-, en un acto celebrado en la tienda Omorfia Art Gallery de la calle San Pedro. Amaya quiso recalcar que la campaña quiere transmitir "lo que es la Navidad, que es emoción, dinamismo, espíritu colaborativo, viviendo las fiestas en el comercio local. Y, sobre todo, generar ilusión e impulsar la actividad económica de la ciudad".

La campaña, que se desarrollará del 2 de diciembre al 5 de enero, contiene varias acciones, algunas de ellas novedosas como la recogida de productos navideños que a través de la Fundación Virgen de Valvanuz se repartirán entre las familias vulnerables de la ciudad. Estos víveres se podrán depositar en la sede de CCCA, en la plaza de San Martín.

Yolanda Pérez, gerente de este colectivo de comerciantes, desglosó el programa de actividades, como el Gran Sorteo de Navidad del 22 de diciembre a través de Instagram, con un premio gordo y cuatro pedreas. Repetirá con respecto a la campaña de 2024 el concurso de escaparates, para el que se ha efectuado una formación previa entre los establecimientos asociados y en el que habrá premios con votos del público además de los que emita un jurado.

La comitiva de Papá Noel es otra de las iniciativas programadas, debido al éxito obtenido en la campaña del año pasado. Contará con la participación de la escuela de baile de Lidia Cabello en la animación más un grupo de pequeños elfos, todo ello acompañado de un carro de sonido que lanzará copos de nieve luminosos.

Otra acción que se estrenará, el 2 de enero en la plaza de Candelaria, será una tarde de juego en familia, de 18.00 a 20.30 horas. Allí podrán disfrutar de dos Scalextric gigantes y un circuito exterior de la plaza con vehículos a pedales. La oferta se completará con máquinas de algodón dulce y palomitas y talleres de pintacaras y dibujo.

El sistema de fidelización "viene cargado de regalos" con tickets para las atracciones y 6.000 euros en vales de 10 euros para canjear. El panel de la ilusión será otra de las acciones, con vales de 3, 5 y 10 euros, así como regalos corporativos.

La teniente de alcalde de Desarrollo Económico y Empleo, Beatriz Gandullo, afirmó que con esta campaña "nos jugamos mucho y los comerciantes necesitan que el gasto de consumo sea positivo". Una campaña hecha "para consumir aquí, pues para que la ciudad siga viva necesitamos a las personas" y con acciones "que se suman a las que hemos preparado desde el Ayuntamiento para esta Navidad con el objetivo de dinamizar la ciudad, generando empleo".