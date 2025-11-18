El Monkey Week abre su nueva etapa en El Puerto como hijo pródigo

El Monkey Week ha vuelto a casa, cual hijo pródigo tras su paréntesis de los últimos años en Sevilla, y este martes se ha preentado en rueda de prensa en la bodega del Castillo de San Marcos.

Durante unos días El Puerto volverá a convertirse en un gran escenario y se sucederán los conciertos, ponencias, mesas redondas y diferentes iniciativas culturales por toda la ciudad. Aunque el festival arranca este jueves, el pistoletazo de salida y acto de bienvenida será este miércoles 19 de noviembre y correrá a cargo de la Fundación Osborne, que tiene preparada una recepción y visita al espacio expositivo Toro Gallery que finalizara con una degustación gastronómica a cargo de los alumnos de la Escuela Gastro en la Bodega de Mora.

El encargado de abrir la rueda de prensa fue el concejal de Cultura del Ayuntamiento portuense, Enrique Iglesias, que trasladó su orgullo y agradecimiento al equipo de La Mota, que organiza el festival, recordando que durante estos días más de 2.000 personas participarán en las diferentes actividades organizadas, sirviendo de gran proyección para la ciudad.

Por parte de la administración autonómica intervino Javier Rivera, gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, quien dio la enhorabuena a la ciudad por recuperar el festival y destacando que el proyecto "se reinventa cada año". Antonio Lobato Buzón, delegado de Estrella Galicia en Andalucía Occidental, animó a todos los presentes a disfrutar de esta semana de música.

En representación de la universidad estuvieron presentes Gonzalo Sánchez Gardey, vicerrector de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz; y Manuel Acosta, vicerrector de Cultura de la Universidad Internacional de Andalucía. El repreentante de la UCA consideró "un regalo" estar presente este año en el Monkey, después de muchos años de colaboración. "Estamos condenados a entendernos", dijo. Por su parte Manuel Acosta también recordó su trayectoria de colaboración con el festival en su etapa sevillana, a través de diferentes charlas de interés para el sector.

Inma Mainé, miembro de la junta directiva de SGAE, aseguró que es "un placer apoyar este proyecto", lo que vienen haciendo desde 2009, y destacó que su misión es favorecer el intercambio de la música con la industria audiovisual".

En representación de los artistas intervino Miguel García, excomponente del grupo Derby Motoreta Burrito Cachimba y actualmente inmerso en otro proyecto, Cervatana, que cerrará el festival en el Monasterio de La Victoria. Miguel García aseguró que "el Monkey es un faro muy importante para conseguir repercusión y estar en la industria".

Por parte de la Fundación Osborne su director, Iván Llanza, bromeó diciendo que "el Monkey se fue a estudiar a Sevilla y vuelve a su casa", anunciando una actividad en el Palacete Fernán Caballero en la que se reunirán profesionales especializados en la selección de temas musicales para incorporarlos a contenidos audiovisuales.

El músico Paco Loco, por su parte, animó a los asistentes a participar en los conciertos que se celebrarán a mediodía en el bar Vicente, donde habrá un menú especial dedicado al festival y se contará con las actuaciones, entre otros, de Los jaguares de la Bahía y Madening Flames.

El alcalde portuense y vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Cádiz, Germán Beardo, destacó que este festival "le viene bien a la ciudad por su calidad y relevancia", recordando que además se celebra en unas fechas que contribuyen a la desestacionalización del turismo. "Será un fin de semana de éxitos", dijo.

Finalmente uno de los impulsores del festival, Tali Carreto, definió el Monkey Week como "una unión de voluntades" y aseguró sentir el apoyo de las instituciones y colaboradores. "Se ha creado una comunidad de profesionales, artistas y público", volver a El Puerto ha sido una bendición", aseguró, recordando que "es un festival 100% urbano y eso no todas las ciudades lo comprenden".

Echando la vista atrás, también recordó que en la bodega del Castillo de San Marcos hay una bota de vino firmada por Rosalía en 2017 cuando aún no era la rutilante estrella que es ahora y participó en el festival. "El Monkey Week es un escaparate y un trampolín que sirve para que los artistas crezcan", afirmó.

La bota firmada por Rosalía en la bodega del Castillo de San Marcos. / D.C.

Los espacios del centro y el casco histórico que servirán de escenario a los conciertos -que se sucederán desde el jueves 20 hasta el sábado 22 de noviembre- serán el Monasterio de la Victoria, Casa Cossío, la Sede de la Fundación Osborne, Padreo, Milwaukee, Destilerías Pico, Bodegas Obregón, Bar Vicente Los Pepes, Palacete Fernán Caballero o el citado Castillo de San Marcos acogerán escenarios y actividades del festival, convirtiendo la ciudad en un único recinto y en una experiencia no menos única para todos los visitantes.

La programación del festival se puede consultar en este enlace.

