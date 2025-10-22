Rosalía y su curioso mensaje en unas bodegas de El Puerto de Santa María

Unas bodegas de El Puerto de Santa María guardan un curioso mensaje de una de las artistas más de moda del mundo. En un barril de vino de las Bodegas Caballero del municipio portuense, hay una dedicatoria con tiza blanca hecha de puño y letra por Rosalía. Entonces, lo hizo en un contexto muy diferente al que le rodea en la actualidad. Rosalía, hoy diva internacional, pasó por el Monkey Weekend de El Puerto de Santa María de 2017. Antes de 'El Mal Querer' y 'Motomami', cuando solo contaba con un trabajo en su discografía. La catalana publicará pronto su próximo disco, Lux. El anuncio lo realizó causando un gran revuelo en la Gran Vía de Madrid, por donde se le pudo ver corriendo perseguida por sus fans.

En aquel 2017, la cantante integró el cartel del Monkey Weekend (conocido como 'Monkey chico') en su regreso a El Puerto de Santa María, ciudad de la que se fue el Monkey Week grande en su día y que justo vuelve también este noviembre . En su aparición portuense ya tenía aura de futura estrella. Poco después publicaría el sencillo 'Malamente' que la hizo omnipresente en radios y plataformas de streaming. En aquella actuación memorable en un enclave como el Castillo de San Marcos, Rosalía estuvo acompañada por Raul Refree a la guitarra. En Youtube incluso pueden encontrarse vídeos de aquella actuación, con una propuesta más intimista de la que ofrece hoy Rosalía.

El paso de Rosalía por El Puerto de Santa María la llevó a las bodegas Caballero donde firmó con tiza en uno de los barriles. "Que os salga buenísimo" fue el mensaje que dejó la catalana en el barril, deseando todas las suertes para el futuro vino que allí se gestaba. El post donde se ve a Rosalía firmando en el barril, publicado por el propio Monkey Week, fue respondido por Carlangas otro artista habitual en este festival. El gallego, antiguo componente de Novedades Carminha, respondió a la publicación recordando que estuvo allí.

El nuevo disco de Rosalía: fecha de salida

La catalana sacará el próximo 7 de noviembre su nuevo disco 'Lux', con las expectativas propias que rodean al lanzamiento de un trabajo de una artista de su talla. La cantante desde sus inicios ha demostrado que es capaz de interpretar varios personajes a lo largo de su carrera. La transformación en motomami la desmarcó de casi todo lo anterior e incluso creó un lenguaje propio.

La creatividad de Rosalía despierta interés más allá de sus fans. Una de sus virtudes es jugar con los tiempos y la curiosidad. Antes de armar el lío en Gran Vía, con su aparición inesperada, publicó en redes la partitura de una de sus canciones futuras 'Berghain'. Las reacciones en redes no se hicieron esperar con todo tipo de adaptaciones, memes y más contenido relacionado.

En los próximos meses también está previsto que se vea el estreno en la pequeña pantalla de Rosalía, ya que será una de las protagonistas de la tercera temporada de Euphoria, una de las series de éxito de HBO.

Cartel del Monkey Week 2025 en El Puerto de Santa María

El Monkey Weekend al que acudió Rosalía en 2017 es el que se celebra desde entonces en la localidad portuense a mediados de junio, donde siguen acudiendo cada año talentos emergentes. Este 2025 la novedad está en que el Monkey Week. que en los últimos años se ha celebrado en Sevilla, lo hará en El Puerto.

Uno de los puntos fuertes de este festival es que cuenta en su nombre con propuestas musicales de elevada calidad y en que un futuro acaban siendo algunos de los grupos de cabecera de muchas personas. Para este año, algunos de los nombres más sonados del cartel son Repion, Sanguijuelas del Guadiana o La Paloma, entre otros.

Este es el cartel del Monkey Week 2025: