Conciertos en Cádiz este otoño-invierno 2025: fechas y artistas

Los conciertos en Cádiz van más allá del verano. No en cantidad, pero sí en calidad. Las citas musicales programadas en la provincia desde octubre hasta marzo están marcadas por su variedad y su calidad. Eso sí, la mayoría de nombres están lejos de conciertos de masas como pudieron ser Manuel Carrasco o Jennifer López. Sin embargo, este otoño se podrá ver en Cádiz a grupos como Morgan o a Los Estanques con El Canijo de Jerez. Ambos en teatro, en un formato más intimista, suponiendo así una apuesta más que interesante.

Al mismo tiempo, las salas trabajan en su particular agenda. Unos dando cabida a grupos emergentes y otros dando paso a otros que ya van sonando en las radios. Uno de esos grupos que podrá escucharse en la atmósfera agradable de una sala es Denisdenis, naturales de Cádiz, que ya han actuado en Sonorama Ribera y buscan su sitio en el escenario del pop alternativo nacional.

Pese a que ya estamos lejos de las fechas veraniegas donde suelen agolparse artistas de mayor seguimiento, no faltan los nombres de actualidad musical como Omar Montes. Incluso de otros de menor vigencia como David Bustamante pero que continúan teniendo un amplio número de seguidores.

Este otoño, la provincia recupera también un festival, el Monkey Week. Este festival alternativo vuelve a su casa en El Puerto de Santa María con propuestas que vienen pisando fuerte desde hace meses como Repion, Sanguijuelas del Guadiana o Vera Fauna.

Conciertos en Cádiz en octubre de 2025

Valeria Castro - Gran Teatro Falla de Cádiz - 9 de octubre

Festival SierraSur - Zahara de la Sierra - 11 y 12 de octubre

Elefantes - Teatro de las Cortes (San Fernando) - 17 de octubre

Melody - En La Línea Música - 18 de octubre

David Bustamante - Teatro Villamarta de Jerez - 25 de octubre

Chipi La Canalla - Gran Teatro Falla de Cádiz - 25 de octubre

Omar Montes - Bahía Sound (San Fernando) - 31 de octubre

Conciertos en Cádiz en noviembre de 2025

Denisdenis - Momart Theatre Cádiz - 8 de noviembre

"Manifiesto", una de Yeray Cortés con María Terremoto - Gran Teatro Falla de Cádiz - 11 de noviembre

Monkey Week - El Puerto de Santa María - 20 a 22 de noviembre

Los Estanques y El Canijo de Jerez- Gran Teatro Falla de Cádiz - 22 de noviembre

Conciertos en Cádiz en diciembre de 2025