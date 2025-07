El torbellino J Lo arrasa ya en el Nuevo Mirandilla de Cádiz

Un torbellino de color, música y luz deslumbra ya a los miles de espectadores que se han dado cita en el Estadio Nuevo Mirandilla para disfrutar del concierto de una de las grandes damas del pop internacional. Jennifer Lopez ha hecho en la capital gaditana la segunda parada europea de su gira 'Up all night', dentro del ciclo Cádiz Music Stadium para ofrecer un concierto a seguidores -alguno había hecho cola desde el miércoles- y, todo hay que decirlo, a muchos que sin ser fans de la cantante nacida en el Bronx, no quisieron pasar la oportunidad de vivir la presencia en la ciudad de una de las grandes artitas internacionales. Ya saben, preparando la futura frase "yo estuve en el concierto de Jennifer Lopez en el 2025".

Y si su público estaba contento, para qué hablar de los bares de la zona. No solo los de La Laguna, cercanos al recinto deportivo cadista, sino también muchos de barrios cercanos que se beneficiaron de los llenazos de los establecimientos más pegados al estadio. Paseo Marítimo, Loreto, avenida principal, avenida de la Sanidad Pública... Todos al servicio de quienes querían animar sus cuerpos o asegurarse una temprana cena por si al acabar la fiesta de J. Lo se encontraban las cocinas cerradas.

El concierto ha dado comienzo finalmente sobre las 22:30 horas, apareciendo la estrella con un body plateado, brillando en el escenario, y junto con su equipo de bailarines y bailarinas. El show comenzaba con uno de sus temás más conocidos, On the flloor, para poner ya a bailar a todo el estadio gaditano.

