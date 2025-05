Cádiz Music Stadium, "conciertos de Champions, mientras no llega la Champions"

Cádiz/En tono distendido, pero no por ello desacertado, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha definido al Cádiz Music Stadium, la nueva gran apuesta musical que se desarrollará este verano en el Estadio Nuevo Mirandilla, como "un ciclo de conciertos de Champions, mientras no llega la Champions". No en vano, Jennifer López o Manuel Carrasco, artistas acostumbrados a lucirse en los grandes aforos, forman parte de la primera edición de esta iniciativa del Cádiz C. F., Treintay3 Producciones & Mangament, Pies Compañía Discográfica y Eternidad Eventos, que se ha presentado oficialmente este martes en el palco de honor del estadio municipal.

Un nuevo revulsivo al estío cultural gaditano que han celebrado impulsores, promotores y autoridades municipales y provinciales, no en vano, el responsable de la ciudad, su edil de Fiestas, Beatriz Gandullo, pero también la presidenta de Diputación, Almudena del Junco, han encarnado el apoyo institucional al Cádiz Music Stadium con su presencia en esta puesta de largo donde el presidente del Cádiz C. F. Manuel Vizcaíno y algunos de los artistas que estarán sobre el césped, el músico Antoñito Molina y los chirigoteros Selu García Cossío, Niño Malet y Manolo el Largo, han dicho y cantando las bondades del ciclo.

"Como saben, las grandes giras y los grandes conciertos se ven limitados a unas pocas ciudades, principalmente Barcelona, en el Estadio Olímpico; Madrid en el Bernabéu y en el Metropolitano o Sevilla, en el Estadio La Cartuja. Nuestro objetivo con el Cádiz Music Stadium es posicionar a Cádiz dentro de la agenda de los grandes artistas nacionales e internacionales y, por eso, pensamos que este proyecto tan ambicioso puede aportar mucho y tener un gran impacto positivo tanto en la ciudad como en la provincia de Cádiz", ha introducido Carlos Escobosa (junior) en representación de Treinta y tres Producciones, una de las promotoras del evento.

Un evento que, recordemos, es posible gracias al convenio de cesión de uso del Nuevo Mirandilla, estadio municipal, al Cádiz CF SAD con el que tienen potestad para celebrar los eventos que consideren adecuados, previa autorización del Ayuntamiento de Cádiz. En este sentido, Cádiz Music Stadium cuenta con todos los parabienes de la administración Local, según se derraman de las palabras del alcalde que considera "muy positiva para la ciudad" la "alianza entre el Cádiz Club de Fútbol y los promotores del evento". "Esta alianza genera cultura, genera actividad, genera economía en un espacio que también le viene muy bien a la ciudad. Por tanto, yo quiero darle las gracias a Carlos Escobosa que ha encontrado en el Cádiz el aliado perfecto, que también, además de intentar darnos alegría los fines de semana, también quiere y aspira a hacerlo entre semana. Mientras que no llega la Champions, tenemos estos conciertos que también son de Champions", ha animado Bruno García.

Momentos antes, Manuel Vizcaíno agradecía al primer edil las "facilidades" que ofrece para poner en pie los eventos "que expanden" la actividad deportiva del estadio. Actividad "alternativa, paralela" que, además, "nos genera ingresos, que al final, como sabéis, intentamos, aunque en estas dos últimas temporadas no lo hayamos conseguido, que se reflejen después en una buena plantilla", ha reconocido el presidente del Cádiz C. F.

Impacto económico de "un magnífico proyecto" que la presidenta de Diputación también está segura que se dejará notar en la ciudad y en la provincia. "Y, además, en un escenario como es el Estadio, que es un lugar emblemático, es marca de la ciudad de Cádiz, al igual que mezclar el deporte con la cultura, que significa mover personas, mover economía, mover turismo, gastronomía y también nuestro comercio", ha destacado Del Junco que ha apostillado que desde la Diputación "tenéis siempre las puertas abiertas a todo lo que sea cultura, a todo lo que sea deporte, y, por supuesto, a grandes eventos", recordando además la creación desde la entidad provincial de "una oficina" para estas labores "porque somos especialistas en la provincia en mover estos grandes eventos que crean empleo, que crean economía, y que también son un escaparate para la provincia de Cádiz y para la ciudad de Cádiz".

El cartel del Cádiz Music Stadium

Según definió Carlos Escobosa, para esta primera edición del ciclo de conciertos Cádiz Music Stadium, las promotoras han trabajado en un cartel "equlibrado" que les permitiera cumplir con "este objetivo de dar esa visibilidad y posicionar a Cádiz en la agenda". Además, la organización, que es consciente "de que este tipo de actividad puede ocasionar molestias para los vecinos y algunos colectivos", ha prometido "minimizar estos efectos" por lo que "se limitará el número de eventos y el horario de estos".

Eventos que se preocupan por atender "a la cultura local" con la apuesta de Carnaval Mágico o, como ha subrayado Escobosa, el proyecto "que junta lo mejor del carnaval". Una iniciativa que ya tuvo lugar el pasado año -también en el Nuevo Mirandilla- y que este verano, el próximo 5 de julio, reunirá a la antología 'Los Cuervos', de Antonio Martínez Ares; las comparsas 'La Tribu', de Miguel Ángel García Argüez El Chapa y Raúl Cabrera, y 'Los del otro barrio', la comparsa de la Cantera; y a las chirigotas 'Apartamentos Turísticos Juani Wainjaus', de José Lus García Cossío Selu, 'Los James Bond que da gloria verlos', de José Guerrero Yuyu y la revelación y primer premio de este año, 'Los calaíta'.

"Además, vamos a tener a un artista de primer nivel nacional, como es Manuel Carrasco (19 de julio), y a una estrella internacional incuestionable como Jennifer López (10 de julio) con su gira de grandes éxitos", ha recordado el promotor que también ha celebrado la presencia en Cádiz Music Stadium del "gaditano por por excelencia del momento, que es un referente de la música nacional, y en el concierto más importante de su carrera hasta ahora", es decir, Antoñito Molina (28 de junio), y de "un artista muy exclusivo" como es Il Divo (20 de julio).

"Nuestro objetivo es trabajar de forma conjunta para que este cartel sea el principio de un nuevo proyecto para los próximos años que haga realidad esa idea de que Cádiz pase a formar parte de la agenda de los grandes conciertos y grandes formatos", ha culminado el miembro de Treinta y Tres Producciones que ha dejado la palabra, la guitarra y el micrófono tanto al músico roteño como a los chirigoteros gaditanos para coronar la puesta de largo de Cádiz Music Stadium como es de obligado cumplimiento, con música.

Antoñito Molina canta en la presentación del Cádiz Music Stadium

"Antoñito Molina, ya el nombre dice, para estadio no te veo yo"

Con música y con arte. Y es que tanto el artista roteño como los carnavaleros gaditanos han dejado que la irónica manera del habla de Cádiz se escapara, sin pretensiones, de sus bocas.

Así, si Jose Mari, Niño Malet, además de piropear al que fue pregonero del Carnaval 2025, llamaba la atención sobre su colorida guitarra que parecía que le "había tocado con los Phoskitos", o Selu García Cossío anunciaba su intención de "fichar a la Jenni (JLo) como voz femenina" para su agrupación el próximo año; el propio Antoñito Molina agradecía a todas las personas detrás de la oportunidad de hacer el primer grandísimo aforo de su carrera de una ocurrente manera: "Tengo un equipo maravilloso que sé que ha trabajado muchísimo para que un chaval de Rota, que se llama Antoñito Molina, que ya el nombre dice, "pa' estadio no te veo yo", de repente haya podido alcanzar sus sueños".

"Yo me he dedicado a hacer canciones nada más desde hace un montón de años y la vida me ha ido trayendo vivir cosas que no pensaba vivir, como la oportunidad de cantar en el estadio de mi ciudad, de mi equipo", también ha querido decir el músico que ha agradecido a las instituciones y promotores la iniciativa "porque creo que todo el mundo esto lo hace por amor a nuestra tierra, a nuestra gente, y que creo que no tenemos que envidiarle nada a nadie, y si podemos disfrutar, y enseñarle al mundo algo, creo que es cultura, arte y buenas personas", ha asegurado antes de lanzarse a cantar un retazo de Me prometo.

Por su parte, los chirigoteros de Selu, que ha agradecido el "apadrinamiento" de su chirigota por parte del promotor Jhony Marchena (Eternidad Eventos) "dese hace muchos años", se han lanzado a entonar la cuarteta por sevillanas de 'Los enteraos', sí, ya saben... "me lo ha quitao de la boca"...