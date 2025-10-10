El Festival de Cádiz de Música Española mira a los artistas andaluces en su 23 edición

El Festival de Cádiz de Música Española vuelve a su cita de noviembre con una programación que se nutre principalmente de artistas andaluces: hasta 27 nombres de la comunidad autónoma aparecen en el conjunto de los 35 conciertos y actividades paralelas que se desarrollarán a lo largo de diez días, del 14 de noviembre (fecha de la muerte de Manuel de Falla) hasta el 23 de noviembre (día de su nacimiento). La figura del universal músico gaditano sobrevuela otra vez, lo ha hecho desde sus comienzos, este festival que en esta 23 edición quiere ser además aperitivo del Año Falla, que se celebrará en 2026 con la conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento en la plaza de Mina de Cádiz y el 80 de su muerte en el exilio argentino.

Como ya es sabido, el próximo festival será el del regreso de las grandes orquesta andaluzas a una cita en la que no faltaron desde sus inicios hasta hace tres ediciones. De hecho, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla representará al conjunto de las grandes formaciones públicas de la comunidad y lo hará inaugurando el festival en el Gran Teatro Falla con un concierto de músicas de cine para el que también se anuncia la presencia del conjunto vocal gaditano Virelay. Esta actuación se incluye en el ciclo Andalucía Sinfónica. No estarán todas las orquestas en el festival gaditano, como antaño, pero el regreso de una de ellas no deja de ser significativo.

Y si el Gran Teatro Falla acogerá la apertura del festival, también lo hará con el concierto de clausura, en un a priori ecléctico concierto que anuncia el jazz de diversos compositores andaluces y la música de Manuel de Falla. Estará a cargo de Valparaíso y Classijazz Big Band, que cerrarán la cita: "El festival de Cádiz de las músicas españolas", en palabras de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, que ha presentado el festival junto al alcalde de la ciudad, Bruno García, y de su máxima responsable desde hace tres ediciones, Violeta Hernández, directora del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música.

El Teatro Falla acogerá también otros cuatro conciertos de este festival, dos de ellos incluidos ya en la programación estable del teatro de la temporada de otoño, anunciados en verano y para los que las entradas se pusieron a la venta hace varias semanas. Se trata de la obra 'Magníficat', la última creación escénica de la bailaora gaditana María Moreno, y de 'Maestríssimo (Paganini 2)', la propuesta de la compañía Yllana que se programó para el 19 de noviembre. La actuación de María Moreno, además, será el 16 de noviembre, el Día Mundial del Flamenco.

La participación del Falla se completa el 21 de noviembre con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la Compañía Lucas Escobedo, que ofrecerán la obra 'Farra', y el 22 de noviembre con el espectáculo titulado 'Lágrimas de plomo fundido', la propuesta conjunta que traen al festival el grupo cántabro Los Estanques junto a El Canijo de Jerez.

El festival gaditano ocupará también otros espacios de la capital gaditana, la mayoría de ellos habituales en las ediciones anteriores. Son los casos del Teatro del Títere de La Tía Norica, la Casa de Iberoamérica, el Baluarte de la Candelaria, el Palacio de Congresos, el Conservatorio Manuel de Falla, el centro cultural de la Fundación Unicaja y el patio de la Diputación Provincial. Dos serán las incursiones que el festival hará en Puertatierra: el parque Celestino Mutis con una sesión de Electrolunch el 22 de noviembre y el Colegio del Rebaño de María de la calle Trille, donde la Escolanía de María Auxiliadora, bajo la dirección de Antonio Hernández Asencio, ofrecerá 'Un coro para vivirlo', una propuesta musical creada especialmente para el festival gaditano.