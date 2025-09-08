El Festival de Música Española de Cádiz volverá a contar con una gran orquesta andaluza en su próxima edición

La próxima edición del Festival de Música Española de Cádiz, que se celebrará el próximo mes de noviembre, contará nuevamente con una gran orquesta andaluza en su programación, después de que no hayan participado en el festival durante los últimos dos años. Será el 14 de noviembre en el Gran Teatro Falla con un concierto de bandas sonoras a cargo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, en lo que será la inauguración oficial del festival. El concierto se incluye dentro del ciclo Andalucía Sinfónica, que hace girar a las cuatro grandes orquesta andaluzas por las cuatro provincias que no cuentan con una formación pública de carácter instrumental y que encara ahora su segunda edición. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha presentado esta nueva gira de las orquestas en la Fundación Unicaja de Cádiz, acompañada de José María Luna, director de Actividades Culturales de la fundación andaluza, que se erige como organizador del ciclo junto a la Consejería de Cultura.

Cabe recordar que las cuatro grandes orquesta andaluzas (Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga) formaban parte año tras año de la programación del festival gaditano. El radical cambio de rumbo de esta cita, realizado en la edición de 2023, retiró a estas formaciones de Cádiz, cuyas actuaciones se han venido reclamando desde entonces desde distintos ámbitos culturales. La Junta creó el pasado año este ciclo, Andalucía Sinfónica, con la intención de repartir por la comunidad andaluza estas actuaciones, aunque en la primera edición, Cádiz solo fue escenario de un concierto, el de la Orquesta de Córdoba en el Palacio de Congresos en junio de este mismo año.

El reparto de actuaciones de la primera edición de Andalucía Sinfónica, con tres conciertos en Jerez y uno en Cádiz capital, fue objeto de críticas y de acusaciones de agravio comparativo, sobre todo después de que tradicionalmente las orquestas visitaran todos los años Cádiz durante el Festival de Música. Pero la propia consejera Patricia del Pozo negó que, a su juicio, existiera este agravio.

Lo cierto es que la segunda edición de Andalucía Sinfónica se ha presentado esta mañana en Cádiz, junto a la Fundación Unicaja, y que en esta ocasión serán dos los conciertos en Cádiz y otros dos en Jerez. Y que el primero de Cádiz, como ya queda dicho, servirá para inaugurar la nueva edición del Festival de Música Española, en lo que será un regreso esperado y demandado. El segundo concierto, ya en abril del próximo año, será también el Teatro Falla y con la Orquesta Ciudad de Granada como gran protagonista.

La apertura del festival será, de esta forma, con una Sinfónica de Sevilla dirigida por Lucas Macías y con un programa de piezas totalmente cinematográfico y, a priori, muy atractivo. Sonarán bandas sonoras y canciones de películas o series como 'Nueve cartas a Berta', 'Verano Azul', 'Ocho apellidos vascos', 'Lo imposible', 'Lope', 'Los últimos de Filipinas', la sinfonía del NODO, 'Bienvenido, Mr. Marshall' y 'La piel que habito'. Obras de compositores como Carmelo Bernaola, Gerardo Gombau, Fernando Velázquez, Manuel Parada, Jesús García-Leoz, Juan solano y Alberto Iglesias.

La Orquesta Ciudad de Granada, por su parte, ofrecerá también en el Falla el 11 de abril de 2026 un programa muy distinto, con obras de Arnold Schoenberg y Franz Schubert. Su director será Heinz Holliger.

El ciclo Andalucía Sinfónica reserva otras dos actuaciones en la provincia de Cádiz, ambas en Jerez: la Orquesta Filarmónica de Málaga el próximo 24 de octubre y la Orquesta de Córdoba el 5 de junio de 2026. Las dos actuaciones serán en el Teatro Villamarta de Jerez.

Las orquestas andaluzas de titularidad autonómica ofrecerán en esta gira un total de 16 conciertos, igual que en la primera edición, aunque los escenarios se amplían respecto al primer ciclo: de seis se pasará a diez. Además de Cádiz y Jerez, repiten Almería, Huelva, Jaén y Baeza. A estas localidades suman para la temporada 2025-26 las de Roquetas de Mar, El Ejido, Linares y Úbeda. Al trabajo conjunto de la Consejería de Cultura y de la Fundación Unicaja se unen en todos estos espacios la colaboración de cada uno de los ayuntamientos incluidos en la gira.