La consejera de Cultura no cree en "el agravio comparativo" para Cádiz de Andalucía Sinfónica

Cádiz/Para Patricia del Pozo, el nuevo programa Andalucía Sinfónica que ha puesto en marcha la Consejería de Cultura que dirige "no debe interpretarse como un agravio comparativo" para Cádiz. Así, el hecho de que nuestra ciudad sea la única de las capitales de provincia incluidas en el ciclo que sólo acoja un concierto de los cuatro programados en el resto de ciudades, y que los otros tres estén destinados a la vecina ciudad de Jerez, es fruto de que "las agendas han cuadrado así".

"No hay que buscarle tres pies al gato, la apuesta de la Consejería de Cultura y Deporte por esta ciudad y por esta provincia es incontestable y más con presentaciones como las que acabamos de hacer que, en mi opinión, estamos presentando el Festival de Música Española más importante que tenemos en nuestro país", ha defendido la consejera al término de la puesta de largo de la 22 edición de un evento que desde su creación, y hasta el año pasado, incluía la actuación de todas las orquestas públicas andaluzas en su programación. De hecho, el motivo que entonces se argumentó para sacarlas de la programación fue la próxima creación de un ciclo de actuaciones para estas formaciones, entendemos, que este Andalucía Sinfónica.

"El programa Andalucía Sinfónica está naciendo y hemos hecho una primera programación, esperemos ir mejorando a lo largo del tiempo en siguientes ediciones. Esta primera se ha intentado hacer de la mejor manera posible mirando por las orquestas, por los compromisos que tienen, por los ayuntamientos receptores también. Y, aunque en esta edición venga a Cádiz una orquesta, a lo mejor en próximas programaciones vienen dos o tres. Es que las agendas han cuadrado así", ha barajado Patricia del Pozo que asegura que "no hay ninguna motivación, ni mucho menos" para que la capital gaditana sólo contemple la actuación de la Orquesta de Córdoba el 7 de junio, mientras que el Teatro Villamarta de Jerez reciba a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (13 de octubre); la Orquesta Ciudad de Granada (9 de noviembre) ; y la Orquesta Filarmónica de Málaga (26 de abril). Un hecho que no ocurre ni en Huelva, ni en Almería, ni en Jaén -las otras provincias andaluzas que junto con Cádiz no tienen orquesta institucional propia- donde la gira Andalucía Sinfónica sólo se desarrolla en sus respectivas capitales.

"Yo no busco, ni creo, que se deba interpretar esta situación como un agravio comparativo. Cádiz es una ciudad incontestable en Occidente. Por eso yo me quedo con la lectura de que es una suerte para Cádiz que una sola provincia pueda tener a las orquestas en dos de sus ciudades, a diferencia del resto de las provincias", opina la consejera de Cultura a la que no le "sorprende" que "las orquestas hagan una parada en Jerez", como tampoco me le sorprendería "que en la próxima edición pasen por otras grandes ciudades que tiene Andalucía además de sus capitales". "Creo que Jerez es una ciudad con muchísimo peso, es una ciudad muy importante, está trabajando su candidatura para la Capitalidad Cultural y tiene una oferta cultural de flamenco y de teatro maravillosa que funciona muy bien", argumenta.

El ciclo Andalucía Sinfónica

Andalucía Sinfónica es un proyecto de Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, con el apoyo de la Fundación Unicaja, que nace con la vocación de llevar la música de las orquestas institucionales andaluzas a las provincias que no cuentan con formación propia.

Así, la gira se ha articulado en cuatro conciertos, uno por cada orquesta (Orquesta de Córdoba, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Filarmónica de Málaga y Real Orquesta Sinfónica de Sevilla), en cada una de las capitales de provincia insertadas en el ciclo, es decir Jaén, Huelva, Almería y Cádiz. Lo que ocurre es que en el caso gaditano, de los cuatro conciertos, uno se celebrará en la capital, en el Palacio de Congresos, y los otros tres en Jerez, en el Teatro Villamarta.

Así, la programación, que comenzó el pasado 26 de septiembre en Huelva, queda de la siguiente manera: