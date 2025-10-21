El Ayuntamiento portuense firma el contrato para el inicio de las obras de construcción del nuevo Centro Residencial para Personas sin Hogar

El Ayuntamiento portuense ha formalizado este martes el contrato con la empresa BOOM AEC S.L., adjudicataria de las obras del nuevo Centro Residencial para Personas sin Hogar, que se ubicará en las actuales instalaciones del Centro de Emergencia Social, en la calle Acuario, en La Florida.

El proyecto, redactado por el arquitecto José Manuel Moya Molina, contempla una transformación integral de las instalaciones, que pasarán a contar con espacios habitacionales dignos, modernos y adaptados a las necesidades de las personas sin hogar de El Puerto.

La concejala de Bienestar Social, Carmen Lara, ha subrayado que se trata de “un hito clave para que ninguna persona sin hogar quede desatendida”, reiterando el compromiso del equipo de Gobierno con la inclusión social y con el objetivo de “no dejar a nadie atrás en El Puerto”. Lara ha destacado, además, que el Ayuntamiento mantendrá este centro durante al menos 20 años como recurso estable y permanente dentro de la red de atención municipal.

La edil ha concluido que se trata de “una actuación que refuerza la atención a las personas más vulnerables de nuestra ciudad, garantizando la continuidad de un servicio esencial que se suma a otras líneas de apoyo como las ayudas al alquiler, los suministros básicos o el respaldo a familias con menores en situación de vulnerabilidad, consolidando así una red asistencial más sólida, moderna y humana”.

Este proyecto, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, está financiado con fondos europeos NextGenerationEU y una aportación municipal, alcanzando una inversión total de 305.225 euros, de los cuales 249.254,06 euros proceden de fondos europeos y 55.970,94 euros son aportados por el Ayuntamiento.

El importe de adjudicación de las obras de construcción asciende a 231.235,76 euros, con un plazo de ejecución previsto de siete meses. La empresa adjudicataria ha ampliado además el plazo de garantía de las obras de los 12 meses establecidos en el pliego a 24 meses, sin coste adicional para el Ayuntamiento.