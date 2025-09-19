El Puerto saca a licitación el TechHub de Industrias Creativas en la Casa de la Cultura

El alcalde, Germán Beardo, ha anunciado la aprobación en Junta de Gobierno Local del expediente de contratación de las obras del proyecto 'El Puerto TechHub Industrias Culturales y Creativas–Co-working destinado a la enseñanza musical, Fase 1, Planta 1'.

Este proyecto transformará esta planta de la Casa de la Cultura, creando un espacio innovador que conjugará despachos y espacios de coworking con salas multifuncionales y de networking, equipadas con las tecnologías digitales más avanzadas. Las instalaciones incluirán salas de estudio, equipamientos digitales, pantallas, medios audiovisuales, salas de ensayo de teatro y música, así como una gran sala de eventos, exposiciones y conferencias.

La inversión asciende a 232.091,99 euros, financiada íntegramente por la Diputación Provincial de Cádiz en el marco del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de El Puerto, con el objetivo de promover el desarrollo del proyecto TechHub y fomentar el emprendimiento en el ámbito de las industrias culturales y creativas. Las obras, una vez concluya la licitación, tendrán aproximadamente dos meses de ejecución.

Beardo subraya que esta iniciativa apuesta por la innovación y la digitalización de la industria cultural, impulsando el emprendimiento, las nuevas industrias 4.0 y los servicios avanzados, con el propósito de aumentar la productividad, la competitividad y el crecimiento sostenible de la ciudad. Además, el TechHub ofrecerá consultoría especializada a emprendedores, apoyando su transformación, crecimiento y aceleración a través de las nuevas tecnologías.

“El Puerto contará con un equipamiento de última generación que consolidará la ciudad como epicentro de talento, conocimiento, creatividad e innovación”, ha concluido Beardo, destacando que este proyecto generará riqueza, empleo y oportunidades para emprendedores, y creará un punto de encuentro para empresas y profesionales del sector cultural y creativo.