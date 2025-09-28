Las obras del nuevo hotel Punta Bermeja Premium Beach encaran ya su recta final en El Puerto

El Punta Bermeja Premium Beach Hotel, promovido por el Grupo Armuño en la zona de Bahía Blanca, en la Costa Oeste portuense, está a punto de convertirse ya en una realidad cuando encara la recta final de las obras de construcción, que deberán estar listas para finales de este año.

El hotel será de cuatro estrellas y ofrecerá un total de 172 habitaciones, de las cuales 50 son junior suites y suites. Muchas de las habitaciones disponen de piscina privada y el complejo contará con terraza bioclimática, una piscina infinita y distintos puntos dedicados a la restauración.

Un cartel informa del proceso de selección del personal para el nuevo hotel. / D.C.

La empresa ya ha puesto en marcha el proceso de selección de personal, como se puede ver en un cartel ubicado a la entrada del complejo, que se sitúa a muy pocos metros de la playa de Santa Catalina.

La información del hotel se puede encontrar ya en los principales operadores turísticos y páginas de reservas, aunque aún no se ha dado a conocer la fecha prevista para la apertura.

En algunas de estas páginas se avanza que el establecimiento tendrá en el futuro promociones especiales para distintos segmentos turísticos, como el de los mayores de 60 años.

La parcela donde se levanta el hotel, anteriormente propiedad del grupo inversor Big Blue, fue adquirida en febrero de 2022 por el Grupo Armuño, una empresa familiar nacida en 1973 y propietaria de otros hoteles como el Derby y el América, en Sevilla, o el Puerto Antilla Grand Hotel, en primera línea de playa de Islantilla (Huelva). La empresa fue propietaria también del hotel Puerto Bahía de Valdelagrana hasta el año 2013.

El proyecto, con una inversión aproximada de 21,3 millones de euros, recibió en 2023 una subvención por importe de 5,9 millones de euros, con la creación estimada de una treintena de puestos de trabajo gracias a esta ayuda estatal concedida por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

La empresa estima que la actividad económica de compras a proveedores locales, una vez el hotel esté en funcionamiento, podría rondar los 850.000 euros al año.