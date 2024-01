La previa del COAC 2024: El Concurso completa su ciclo natural

El Concurso del Gran Teatro Falla recupera en este 2024 su normalidad absoluta. Aunque ya en la pasada edición se volvió a la fecha tradicional de febrero, la cercanía con el certamen de la primavera de 2022 acabó afectando a los grupos que hicieron el enorme esfuerzo de montar dos repertorios en tan corto espacio de tiempo.

A partir de este martes, ya se podrá recuperar en las coplas de presentación eso de "ha pasado un año entero". Porque esta es la principal novedad de este COAC 2024. El calendario ya sí ha permitido que los repertorios completen su ciclo vital: una primavera para desintoxicarse de febrero, un verano para que nazcan las ideas y las melodías, y un septiembre para reencontrarse con el local de ensayo.

Con este reposo tan necesario para los autores y los componentes, se espera que las coplas retomen su naturalidad dentro de un Concurso cuyo principal dilema es el rumbo que debe seguir: ¿coplas o efectismo? ¿Sencillez o espectacularización? ¿Metacarnaval o periodismo cantado? ¿Letras o aplauso fácil?

Lejos del apocalipsis que algunos barruntaban sobre un aumento exponencial de grupos que harían el COAC insoportable, en este 2024 participarán 109 agrupaciones (15 coros, 35 chirigotas, 54 comparsas y cinco cuartetos), el mismo número que en la pasada edición. Un dato que sigue siendo ligeramente inferior a los que se venían dando antes de la pandemia y que confirma que no es tan sencillo llevar una agrupación al Falla.

Coros

El coro es la modalidad más inmovilista en cuanto a sus figuras y las posibilidades que, a priori, cada uno de los grupos tiene en el certamen. El fallecimiento de Julio Pardo Merelo, que se produjo en pleno COAC de 2023, volverá a marcar al tango. Su hijo, junto a Antonio Rivas, asume el proyecto de su padre con 'Los luciérnagas' con el objetivo de ser el rival a batir tras vencer con 'Los Martínez'.

La principal novedad en la modalidad es el regreso de Paco Martínez Mora, que se une a Pepe Marchena para sacar 'La dama de Cádiz'. El otro regreso es el de Charo Quintero con 'La coctelera'.

La nota curiosa la protagoniza Kike Remolino, que vuelve tras un año de ausencia integrándose en el coro de David Fernández y José Manuel Pedrosa, uno de los grandes favoritos. De su guitarra ha nacido el tango de 'Los iluminados'.

Entre los aspirantes a lo máximo volverán a estar Luis Rivero con 'El paraíso', Los Estudiantes con 'La fiesta de los locos', Nandi Migueles con 'Asesinato en el Cádiz Exprés' o Miguel Ángel García Argüez con 'El gremio'.

Comparsas

Sobre el papel, la comparsa volverá a estar fuerte en este 2024. Es la modalidad que sigue despertando más pasiones, volviendo a ser la más numerosa con 54 grupos, dos más que en 2023. Por nombres, se presenta muy competida en esta edición. De hecho, conseguir una de las diez plazas de las semifinales se presenta como una empresa complicada.

La principal ausencia es la de Tino Tovar, quien vuelve a tomarse un respiro tras no conseguir entrar en la Gran Final en las dos últimas ediciones con 'La brigada' y 'Caminito del Falla'. En un segundo escalón, también se han caído otros autores como Marta Ortiz (cuarto premio en 2023 con 'We can do... Carnaval'), José Manuel Cardoso, Iván Romero, Juan Fernández o Nono Galán.

Sin embargo, varios regresos harán que pueda subir varios enteros la calidad en esta modalidad. La principal novedad es la vuelta de David Márquez Mateos Carapapa con 'El joyero', proyecto previsto para 2023 con dirección de Rafita Velázquez.

También vuelve a la comparsa Fran Quintana con un grupo renovado para presentar 'El paseíto'. Tras probar lo que supone presidir el jurado del Falla, Francisco Javier Ramírez Chato regresa a su hábitat natural con Tomy Alemania, Patricia Andrés Olozábal y Paco Trujillo bajo el nombre de 'Los fabricantes'. Un pasodoble del Noly volverá a sonar en el Falla con 'Los gritos de Cádiz', mientras que uno de los grupos más curiosos lo lidera José Juan Pastrana con 'Pueblejito la Frontera'. Tampoco habrá que perder de vista el cambio de modalidad de José Miguel Choza con 'La comparsa de Doña Cuaresma'. Y ni mucho menos hay que descartar para cosas importantes a la comparsa de Conil, que aunque nunca ha pisado los cuartos de final cuenta con Kike Remolino como refuerzo de lujo.

De los que siguen en la brecha, todas las miradas están puestas en quién va a ser capaz de destronar a Antonio Martínez Ares, que con 'La oveja negra' intentará sumar su tercer primer premio consecutivo.

Chirigotas

La principal incógnita estará en chirigotas por la gran cantidad de ausencias, algunas de máxima relevancia como las de José Antonio Vera Luque o Puerto Real. Y es que hasta cinco semifinalistas (los dos ya citados anteriormente más la sevillana de Pablo de la Prida, el Barrio y Santoña) no estarán presentes en el COAC 2024. Además, y a pesar de un intento que no llegó a buen puerto, otros como Antonio Pedro Serrano el Canijo están alargando su baja más de lo que los aficionados desearían. A estos hay que añadir otros de la clase media como el Lacio, Antonio Rivas, Choza o el Taka y David Amaya que también causan baja en esta edición. La unión de estos factores y el número de participantes (solo 35) hacen que la modalidad vuelva a tener que remar a contracorriente.

Pero siempre hay noticias positivas que pueden dar vida a la modalidad. El regreso de José Luis García Cossío el Selu es la principal noticia del COAC 2024, por lo que es un aliciente y un acicate para el resto de contendientes. Con 'Que ni las hambre las vamo a sentí', Selu vuelve a tomarle el pulso al Concurso tras el COVID y el musical.

La otra gran novedad de esta edición es la nueva chirigota en solitario de Carlos Pérez tras separarse del grupo de Manolín Santander y José Manuel Sánchez Reyes. Con 'Los que salieron perdiendo', emprende su propio camino tras un segundo premio como coautor de 'Los viñanos'. Por su parte, Santander y Sánchez Reyes sacan 'La chirigota clásica'.

Este 2024 será muy diferente para José Molina y el Melli de El Puerto ya que tendrán la responsabilidad de defender por primera vez un primer premio. Lo harán con 'La callejera invisible'. También será especial para Juan Manuel Braza Benítez el Sheriff, flamante pregonero de la fiesta que participará con 'El Grinch de Cai'. En la terna de aspirantes a todo hay que contar con Antonio Álvarez el Bizcocho con 'La última y nos vamos', Miguel Ríos y Víctor Jurado padre e hijo con 'Carnaval, me cago en tus muertos’ o los Molina con 'Los Chabolis', entre otros.

Para los nostálgicos, uno de los momentos más atractivos del Concurso será el regreso de buena parte de la chirigota del Love con autoría de Gueli Villegas y sus hijos.

Cuartetos

Lo que sí es seguro en el Concurso del Falla de 2024 es que la modalidad que va a tener un mayor impulso será la de cuartetos. En la pasada edición, el grupo de Miguel Ángel Moreno, José Manuel Cossi y Ángel Gago concursó en solitario desde semifinales con 'Escuela Taller de Gladiadores El Pópulo'.

Para el defensor del primer premio, este certamen será muy distinto tras dos años a un altísimo nivel. Y es que los regresos de Iván Romero, Javi Aguilera, y Ramón López pondrán las cosas mucho más difíciles a 'Punk y circo: la lucha continúa'.

Por trayectoria, el principal aspirante es Iván Romero, quien se centra en esta ocasión solo en esta modalidad con 'En mi caseta cabe todo el mundo'. Mucho más larga ha sido la ausencia de Javi Aguilera, junto a Ángel Piulestán. Su última participación fue en 2020 con 'Cari, resiste', por lo que el regreso se produce cuatro años después con 'Los cocos de Cadi'.

La última de las novedades la protagoniza Ramón López, autor del cuarteto de Algeciras que regresa con un grupo liderado por Dani Illesca y que participará con '¡¡He vuelto!! (El Barrio)'.