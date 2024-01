La previa del COAC 2024: Un calendario que no da lugar al respiro en la edición más apretada

El Concurso del Gran Teatro Falla vive instalado en un bucle continuo. Todos los años, tanto durante su celebración como en el postcarnaval, siempre aparece el debate de la necesidad de realizar grandes cambios en el COAC, afectando a aspectos como su organización o su reglamento. Si a esto se le suma un cambio de Gobierno municipal, las ansias se avivan desde determinados sectores para intentar meterle mano a algo que no tiene muchas posibilidades de cambio si es que se quiere mantener su sentido.

En 2023, el debate se centró en lo largas que fueron las funciones del Concurso, una realidad a medias ya que el problema llegó a partir de la fase de cuartos de final por un problema al que no se ha intentado poner coto: los excesivos tiempos de espera a causa de los montajes.

En 2024, el nuevo equipo de Gobierno del PP ha retomado el espíritu del Patronato con el Consejo de Participación, en el que los colectivos vuelven a sentarse para la organización del Concurso, aunque en teoría sin el poder ejecutivo que antes tenía. Una especie de "órgano consultivo" con el que el alcalde, Bruno García; y la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo; vuelven a dejar en manos de las asociaciones las decisiones que son de su competencia por la potestad que emanó de las urnas el pasado mes de mayo.

De esa mesa ha salido una de las principales novedades del presente Concurso del Falla: un calendario que no da lugar al respiro. La decisión de distribuir seis o siete agrupaciones por función en las preliminares ha provocado que el COAC comience el 9 de enero. Teniendo en cuenta que se retoma el horario de las 20 horas para el inicio de las funciones –una medida más que razonable que ya se tomó en 2020, pero que no se mantuvo en las dos últimas ediciones a petición de las agrupaciones–, ya se adelanta la finalización de las sesiones, por lo que no tiene sentido que, con un calendario tan apretado y el mismo número de grupos que en 2023, no se haya mantenido la misma distribución para ganar dos días de margen o, incluso, contar con funciones de ocho grupos como mínimo para arañar alguna jornada más y alejarse de la Navidad.

La incongruencia de este asunto es que en cuartos y en semifinales las funciones serán en su mayoría de ocho agrupaciones, siendo las fases en las que los tiempos muertos aumentan. A esto hay que sumar que no hay descanso entre preliminares y cuartos de final, por lo que habrá COAC de adultos durante 24 jornadas seguidas.

Con todo, y a la espera de que la medida de seis grupos por sesión no se amplíe a todo el certamen en 2025, alargar artificialmente el calendario del Concurso no es beneficioso para nadie.