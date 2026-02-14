Los premios de la Final del COAC 2026 del Carnaval de Cádiz: estos son los ganadores en chirigotas, comparsas, coros y cuartetos

Cerca de las 6:45 de la mañana de este sábado, 14 de febrero, el jurado oficial del COAC 2026 ha dado su útlimo veredicto: los premios de este concurso del Falla, con los ganadores en coros, cuartetos, comparsas y chirigotas. Tras una final de 10 horas y media de duración, desde las ocho de la noche del viernes, sobre el escenario la secretaria, Esther Coto, acompañada en primera fila por el resto de mujeres del comité, ha empezado con ese temido 'En la ciudad de Cádiz...' Y este ha sido el resultado.

El coro 'El sindicato', el cuarteto 'Que no vengan', la comparsa 'DSAS3' y la chirigota 'Ssshhh' son los ganadores del certamen. La agrupación de Bizcocho y de la Prida se convierte en la primera agrupación de Sevilla en llevarse un primer premio en el COAC.

Ahora, queda la calle. Las coplas por fin salen del teatro a la ciudad, con más de una semana de la fiesta más gaditana.

Estos son los premios y los puntos de la final del COAC 2026

Coros

Cuartetos

Chirigotas

Comparsas

Los premios de los artesanos y el premio Adela del Moral