Los premios de la Final del COAC 2026 del Carnaval de Cádiz: estos son los ganadores en chirigotas, comparsas, coros y cuartetos
Tras más de diez horas y media de final y más de un mes de concurso, el concurso del Falla llega a su fin con el veredicto del jurao
Cerca de las 6:45 de la mañana de este sábado, 14 de febrero, el jurado oficial del COAC 2026 ha dado su útlimo veredicto: los premios de este concurso del Falla, con los ganadores en coros, cuartetos, comparsas y chirigotas. Tras una final de 10 horas y media de duración, desde las ocho de la noche del viernes, sobre el escenario la secretaria, Esther Coto, acompañada en primera fila por el resto de mujeres del comité, ha empezado con ese temido 'En la ciudad de Cádiz...' Y este ha sido el resultado.
El coro 'El sindicato', el cuarteto 'Que no vengan', la comparsa 'DSAS3' y la chirigota 'Ssshhh' son los ganadores del certamen. La agrupación de Bizcocho y de la Prida se convierte en la primera agrupación de Sevilla en llevarse un primer premio en el COAC.
Ahora, queda la calle. Las coplas por fin salen del teatro a la ciudad, con más de una semana de la fiesta más gaditana.
Estos son los premios y los puntos de la final del COAC 2026
Coros
- 1 El sindicato 957,86
- 2 La esencia 944,43
- 3 Las mil maravillas 927,83
- 4 ADN 915,64
Cuartetos
- 1 ¡Que no vengan! 910
- 2 Crónica de una muerte más que anunciada 878,30
- 3 Los latin king (de la calles Pasquín) 839,20
Chirigotas
- 1 Ssshhhhh!!! 944,57
- 2 Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción) 916,15
- 3 Una chirigota en teoría 910,14
- 4 Los que van a coger papas 904,65
Comparsas
- 1 DSAS3 998,29
- 2 Los humanos 991,78
- 3 El patriota 934,97
- 4 Los invisibles 932,96
Los premios de los artesanos y el premio Adela del Moral
- Premio Adela del Moral- Pasodoble 'Lloré' de 'La camorra'
- Premio Maquillaje: Camerinos de Arte y Horrores por ¡Los humanos¡
- Premio Artesanía, mejor vestuario,:Maura Revuelta por 'El desguace'
- Premio Escenografía: ArteVida Factory por 'Los Locos'
