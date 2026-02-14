La chirigota del Bizcocho, la primera agrupación de Sevilla ganadora del COAC en toda su historia

La chirigota del Bizcocho es la primera de Sevilla en ganar en el COAC. El histórico primer premio de 'Ssshhhh' en el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz este 2026 llega después de varios años acercándose al puesto de mayor privilegio. El chirigotero sevillano, que este año se ha aliado con Pablo de la Prida, consigue llegar a lo más alto después de participar, con esta de hoy, en tres finales.

El tipo de saeteros que ha parodiado durante todo el COAC el mundo cofrade con carga para todos los lados, para Sevilla y para Cádiz, le ha permitido ganar a la tercera final. Anteriormente, consiguió un tercer premio con 'No te vayas todavía' (2017), conocida como la chirigota de Manué y con la coautoría en música de Manuel Santander, y un cuarto premio con 'Los Mi Alma' (2023).

Desde su pasacallles con filas de penitentes hasta su puesta en escena desde un balcón para rendirle los cantes al santo Teatro Falla, la sátira a este personaje tan típico de la Semana Santa ha sido la propuesta que más ha convencido al jurado del COAC 2026. “Barajamos varios tipos pero este es el que más me gustó por la mezcla de lo solemne de la Semana Santa con algo tan jocoso como es el Carnaval”, explicó a este periódico Antonio Álvarez 'Bizcocho'. La escenografía de la chirigota 'Sssshhhh' es de SoloArte Creaciones, de Écija, y el disfraz está confeccionado por Eva Luna, de Sevilla.

Tras el pase de la final, el sevillano comentaban que si ganaba "sería algo histórico, así que yo lloraría fuertemente" tras una final soñada. Así que lo habrán celebrado por todo lo alto cerca de las siete de la mañana cuando el jurado ha dado su veredicto

El camino hacia el primer premio de la chirigota del Bizcocho

Estos saeteros han basado todo su repertorio en una experiencia cofrade con dosis de cachondeo. La música ha llevado en volandas muchas de esas letras que apuntaban a serias pero siempre acababa en buenos golpes. Por ejemplo, el pasodoble de semifinales que pedía que la Semana Santa se modernizara y se empezaran a tocar marchas procesionales de reguetón, para que así Los Caños se quedara vacío en esas vacaciones. También ha tenido momentos para la crítica a Juanma Moreno por los cribados del cáncer de mama, siempre intercalando la seriedad con el humor a lo largo del pasodoble. Otro de los más celebrados es la de un vecino que pone la música a toda voz en el vecindario y que cuando sale descalzo de penitente ellos le dejan el suelo lleno de cáscaras de pistachos.

Todas las chirigotas del Bizcocho en la historia del COAC

La carrera de Antonio Álvarez 'Bizcocho' hasta hacerse con el primer premio de chirigotas este 2026 ha sido trabajada de manera progresiva desde su debut en 2009 en el Gran Teatro Falla. El de La Rinconada (Sevilla) profesa un amor a Cádiz que siempre ha llevado a gala. Su agrupación se ha dejado siempre ver por los callejones gaditanos en plena semana de Carnaval, uno de los gestos que el aficionado valora más de una agrupación. Su gran salto de calidad se produjo en 2017 cuando llegó a la Final del COAC y se hizo con el tercer premio. Desde ahí, lo habitual ha sido ver a esta agrupación como mínimo en semifinales o entre las aspirantes a esta ronda.

Así quedaron todas las chirigotas del Bizcocho: